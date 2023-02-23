Карта с борьбой за Украину и «глаза» для Гостомеля. Reporters рассказали, какими были первые дни большой войны в кабинете Залужного 23 февраля, 13:37 Валерий Залужный (Фото:Генштаб ВСУ)

Отбить атаку российских оккупантов на аэродром Антонов в Гостомеле украинским военным помог гражданский корректировщик, а главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный проводил дни над картой, на которой «разворачивалась борьба за Украину».

Об этом говорится в репортаже Reporters из кабинета главнокомандующего в первые дни большой войны, основанного на свидетельствах очевидцев.

В январе 2022 года Залужный собрал своих помощников и сказал что-то вроде: «Не все из наших верят, но я думаю, что россияне полезут. Со злом невозможно договориться, поэтому готовьтесь сражаться». Он перебрался в помещение возле Генштаба в Киеве примерно за месяц до 24 февраля. В 5 утра, когда РФ нанесла ракетные удары по Украине и развернула полномасштабное наступление, главнокомандующий ВСУ был там.

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Утром 24 февраля Залужный вместе со своим заместителем Евгением Мойсюком, начальником Генштаба ВСУ Сергеем Шапталой, министром обороны Алексеем Резниковым и помощником полковником Алексеем Носковым склонились над картой в его кабинете.

Залужный обозначал на ней украинские силы и прорывы россиян; те места, где на тот момент шли ожесточенные бои, обводил красным маркером. По защищенной проводной связи армейские командиры докладывали о развертывании фронта. В одном из мессенджеров Залужного набрал президент Владимир Зеленский — они эмоционально обсуждали дальнейшие действия и движение сил РФ.

«На столе Залужного в режиме реального времени разворачивается борьба за Украину», — описывают Reporters.

Несмотря на опасность ракетных ударов, в первый день большой войны он только в обед спустился в специально обустроенный возле Генштаба бункер, который стал новосформированным центром принятия решений. Первые трое суток после Залужный «даже не пробовал спать», а от карты и телефона отходил не более чем на 10 минут.

«В том же штатном пикселе ВСУ, в котором утром шагал в Генштаб, генерал Залужный стучит пальцами по столу и то и дело затягивается электронной сигаретой. От интенсивности курения его кабинет напоминает кальянный бар. Только вместо столиков с улыбающимися посетителями здесь сидят серьезные заместители и помощники главнокомандующего. К вечеру 24 февраля в кабинете стало больше военных карт, но главная из них — та, что с оперативной обстановкой, — все еще развернута на столе», — говорится в материале.

Впервые с начала полномасштабного вторжения Залужный вышел на улицу 18 марта. Три недели до того он каждую ночь поднимался из бункера в кабинет, «чтобы хоть немного побыть наедине», а остальное время проводил над картой.



Reporters рассказали, что при высадке российского десанта на аэродроме в Гостомеле командование срочно искало «глаза» на местах для корректировки ударов артиллерии по оккупантам. Помощники Залужного считают, что ночь на 25 февраля была единственным моментом, когда генерал «по-настоящему нервничал».

В конечном итоге военным удалось найти проверенного человека из Гостомеля. «Корректировщиком из народа» стал мужчина по имени Руслан, который с помощью голосовых сообщений наводил удары в одном из мессенджеров. Все, что он передавал военным, «на 100% оказывалось правдой». Силам обороны удалось удержать аэропорт Антонов.

В интервью The Economist, в конце 2022 года, Залужный анонсировал новую большую операцию ВСУ и не исключил нового наступления русских в Киеве или на южном направлении «в феврале, в лучшем случае в марте». В феврале 2023-го он завил, что победа Украины — это «это создание условий, когда Россия никогда в будущем не сможет напасть».

