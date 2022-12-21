Данилов заявил, что возможные поставки иранских ракет в РФ будут дополнительным вызовом для Украины
По словам Данилова, Россия только ведет переговоры с Ираном о поставках ракет (Фото:Valentyn Ogirenko/Reuters)
Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов заявил, что возможные поставки иранских ракет в Россию для использования в войне против Украины станут дополнительным вызовов для ВСУ.
Об этом он сказал в интервью Голосу Америки.
По словам Данилова, переговоры о поставках ракет из Ирана ведутся Кремлем.
«С одной стороны, мы должны радоваться, что у Российской Федерации нет внутренней способности победить в этой войне без привлечения других стран, а с другой стороны, для нас это будет дополнительный вызов, если Иран решится поставить России уже не только дроны, но и ракеты», — отметил он.
При этом секретарь СНБО подчеркнул, что у украинской разведки и у стран-партнеров есть четкое понимание, что происходит с Ираном.
«Мы более чем уверены, что это иранские дроны. Они их поставляли в Российскую Федерацию, к сожалению, это происходит и сегодня. И для нас это большой вызов», — резюмировал Данилов.
Россия получила от Ирана сотни боевых беспилотников и применяет против Украины три типа иранских дронов: Mohajer-6, Shahed-129 и Shahed-191.
Президент Владимир Зеленский сообщал, что Россия получила новую партию ударных беспилотников Shahed от Ирана. По его словам, Тегеран передал оккупантам еще 250 дронов.
СМИ сообщали, что Россия заказала у Ирана новую партию вооружения, в том числе сотни баллистических ракет и беспилотников.
6 декабря глава украинской разведки Кирилл Буданов заявил, что Иран так и не передал России баллистические ракеты.
Передачу иранских ракет в РФ не подтверждают и в США.