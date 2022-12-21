Данилов заявил, что возможные поставки иранских ракет в РФ будут дополнительным вызовом для Украины 21 декабря, 15:57 По словам Данилова, Россия только ведет переговоры с Ираном о поставках ракет (Фото:Valentyn Ogirenko/Reuters)

Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов заявил, что возможные поставки иранских ракет в Россию для использования в войне против Украины станут дополнительным вызовов для ВСУ.

Об этом он сказал в интервью Голосу Америки.

По словам Данилова, переговоры о поставках ракет из Ирана ведутся Кремлем.

«С одной стороны, мы должны радоваться, что у Российской Федерации нет внутренней способности победить в этой войне без привлечения других стран, а с другой стороны, для нас это будет дополнительный вызов, если Иран решится поставить России уже не только дроны, но и ракеты», — отметил он.

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При этом секретарь СНБО подчеркнул, что у украинской разведки и у стран-партнеров есть четкое понимание, что происходит с Ираном.

«Мы более чем уверены, что это иранские дроны. Они их поставляли в Российскую Федерацию, к сожалению, это происходит и сегодня. И для нас это большой вызов», — резюмировал Данилов.

Россия получила от Ирана сотни боевых беспилотников и применяет против Украины три типа иранских дронов: Mohajer-6, Shahed-129 и Shahed-191.

Президент Владимир Зеленский сообщал, что Россия получила новую партию ударных беспилотников Shahed от Ирана. По его словам, Тегеран передал оккупантам еще 250 дронов.

СМИ сообщали, что Россия заказала у Ирана новую партию вооружения, в том числе сотни баллистических ракет и беспилотников.

6 декабря глава украинской разведки Кирилл Буданов заявил, что Иран так и не передал России баллистические ракеты.

Передачу иранских ракет в РФ не подтверждают и в США.