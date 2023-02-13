Украинцы не готовы сдаваться, даже если РФ применит ядерное оружие — опрос 13 февраля, 22:58 Киев, осень 2022 года (Фото:Martin Lindsay / Alamy via Reuters)

Большинство украинцев не считают, что Украина должна сдаваться в полномасштабной войне с Россией, даже если страна-агрессор применит ядерное оружие.

Об этом свидетельствует опрос, цитируемый Мюнхенским индексом безопасности-2023.

Опрос, проведенный компанией Kekst CNC в ноябре прошлого года, цитируется в отчете Мюнхенской конференции безопасности Украина в центре внимания.

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«Как ни странно, лишь 6% процентов украинцев чувствуют себя неготовыми противостоять вторжению России, и даже во время зимы, отмеченной отключениями и дефицитом электроэнергии, они чувствуют себя более готовыми к риску сбоев энергоснабжения, чем общественность любой страны G7. Западная ориентация Украины тоже однозначна», — говорится в комментарии к опросу.

В частности, 63% респондентов заявили, что хотели бы жить в мире, где международный порядок формируется Европейским Союзом, еще 22% - Соединенными Штатами.

Отчет содержит ответы респондентов на вопрос, должна ли Украина продолжать обороняться в случае применения Россией ядерного оружия. Авторы исследования привели несколько сценариев и ответы на них:

«обычные конвенционные» бомбардировки украинских городов: 95% выбрали « продолжать борьбу», 3% - «сдаться», 2% отказались отвечать;

продолжать борьбу», 3% - «сдаться», 2% отказались отвечать; применение тактического ядерного оружия Россией над Черным морем: 91% - «продолжать борьбу», 4% - «сдаться», столько же не ответили;

применение ТЯЗ на поле боя: 89% - за «продолжать борьбу», 5% - «сдаться», 6% - не ответили;

применение ТЯЗ против украинского города: 89% - за «продолжать борьбу», 6% - «сдаться», 6% - не ответили.

«В поразительном контракте с некоторыми западными политиками, чьи беспокойства по поводу дальнейшей военной эскалации, кажется, сдерживают более решительную поддержку, украинцы не были напуганы российскими угрозами», — комментируют авторы отчета.

Также большинство участников опроса — 93% - считают приемлемыми условиями прекращения огня, которые предусматривают освобождение всей территории Украины, включая Крым.

Как сообщает Kekst CNC, в опросе приняли участие 1000 респондентов, отобранных по квотам возраста, пола, места жительства, образования и уровня дохода. В выборку не вошли жители оккупированного Крыма.