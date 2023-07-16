После деоккупации Крыма Украина может наказать около 10 тысяч коллаборантов — Ташева

16 июля, 18:35
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Тамила Ташева (Фото:Тамила Ташева/Facebook)

Тамила Ташева (Фото:Тамила Ташева/Facebook)

После деоккупации Крыма Украина может привлечь к ответственности около 10 тысяч коллаборантов, которые сотрудничали с российскими властями, но не будет наказывать тех, кого считает «жертвами» оккупации.

Об этом заявила постоянный представитель президента Украины в АРК Тамила Ташева в интервью Newsweek.

Ташева предположила, что многие коллаборанты сбегут из Крыма до того, как туда зайдут Силы обороны.

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В то же время, по ее словам, Украина уже ведет коммуникацию с различными ведомствами и своими гражданами в Крыму, призывая их по возможности уехать с полуострова, чтобы не сотрудничать с оккупантами.

«Но если вы остаетесь и участвуете в незаконной оккупации и военных преступлениях, совершенных россиянами, вы будете привлечены к ответственности. Это будет непростой процесс, поэтому мы уже разрабатываем правовую базу для будущих судебных процессов, включая люстрацию бывших чиновников — граждан Украины, которые сотрудничали с оккупационными администрациями», — заявила она.

При этом Ташева отметила, что граждане Украины, которые оказались в оккупации и не сотрудничали с россиянами, будут считаться жертвами оккупации, и Украина сделает все, чтобы защитить их права.

Редактор: Евгений Василенко

Теги:   Крым Деоккупация Крыма Российская агентура Тамила Ташева Война России против Украины

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