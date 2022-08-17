«Надежда на трибунал». Что будет с российским военным после его признания в убийстве украинцев — рассказывает журналистка

17 августа, 20:43
Эксклюзив НВ
Разрушенный дом в Андреевке (Фото:Александр Медведев / НВ)

Разрушенный дом в Андреевке (Фото:Александр Медведев / НВ)

Автор: Алексей Тарасов

Екатерина Фомина, журналистка российского издания Важные истории, рассказала Радио НВ, какая судьба ждет российского военного, который признался в убийстве мирных украинцев во время оккупации села Андреевка Киевской области.

Издание Важные истории нашло российских солдат, причастных к убийствам украинцев и мародерству во время оккупации села Андреевка Киевской области. Один из них, Даниил Фролкин, признал свою вину в убийстве мирных жителей.

Видео дня

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— Я видел, что на этом видео вы разговаривали с двумя военными. Один такой Дмитрий Данилов, он снайпер, другой главный герой, Данил Фролкин. В какой-то момент, я так понял, он раненых вывозил. Какие у вас впечатления от разговора с этими людьми? Что это за люди?

— Честно говоря, я начну с того, что я вообще не ожидала ответа от этих военных. Потому что я думала, что после 2014 года, когда очень многие расследования мои коллеги проводили по открытым данным, когда военные публиковали свои фотографии, используя геолокацию, я была уверена, что командование запретило военным пользоваться социальными сетями, каким-то образом быть аккуратнее, когда они участвуют в подобных военных мероприятиях. Поэтому я была удивлена, что молодые люди мне ответили. Более того была удивлена их откровенностью и готовностью общаться.

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Потому что мне показалось, что пообщаться они со мной согласились именно потому, что в принципе в первый раз за долгое время, за те семь месяцев с момента, как они выехали на учение, кто-то искренне заинтересовался их состоянием дел, их состоянием психологическим. Поэтому, мне кажется, они настолько готовы были мне ответить, готовы были мне рассказать, как на самом деле все происходило с их точки зрения.

Потому что они, естественно, ощущали огромную несправедливость, за семь месяцев они пытались уволиться, им это не удавалось. Удалось вот этим двум вышеназванным героям это сделать только сейчас, фактически в августе. Я думаю, что они были движимы желанием справедливости. И как мне показалось, все-таки тяжело им было, особенно Даниилу, жить с тем, что он совершил. Не смотря на то, что он считает, что убил он не мирного жителя, а человека, который передавал координаты, и это его ни капли не оправдывает. Но это объясняет его поведение в тот момент. И ему действительно с этим тяжело приходится, как мне кажется, сейчас.

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Теги:   Россия Украина Российско-украинская война Военные преступления Радио НВ Война России против Украины

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