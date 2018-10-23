Что будет с ценами на газ и как можно получить субсидии

Вопрос об очередном повышении цены на газ на 35% для населения подниматься не будет, заявил премьер Владимир Гройсман. Об этом - в сюжете Радио НВ.

Премьер-министр сказал, что правительство больше года вел переговоры с Международным валютным фондом, чтобы найти оптимальное решение и не поднимать цену на газ для населения. Гройсман также добавил, что правительство упростило систему получения субсидий, чтобы больше людей могли ими воспользоваться. Несмотря на это, 10% субсидиантов являются недобросовестными, добавил Гройсман.

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Владимир Гройсман также добавил, что правительство заложило 55 млрд грн на субсидии в бюджет следующего года.

Избежать очередного повышения цен на газ не удастся. Эта норма будет заложена в меморандум Украины с МВФ, заявил соглава Фонда энергетических стратегий Дмитрий Марунич. Он считает, что подорожания стоит ждать после окончания текущего отопительного сезона.

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Президент Центра антикризисных исследований Ярослав Жалило считает, что предоставленных правительством 55 млрд грн на субсидии в следующем году может не хватить. Он пояснил, что даже повышение минимальных зарплат в Украине не влияет на количество людей, которые хотят оформить субсидии.

После повышения тарифов можно ожидать массовою неуплату коммунальных услуг по теплоснабжению, заявила эксперт по вопросам энергетики Мария Яковлева. По ее мнению, повышение цен на газ больше требование украинских монополистов, чем потребности самого МВФ, добавила эксперт.

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Ранее президент Петр Порошенко поручил правительству расширить программу субсидий.