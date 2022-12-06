Подоляк рассказал, что ждет Россию из-за нападения на Украину 6 декабря, 21:50 Михаил Подоляк (Фото:REUTERS/Sergiy Voloshyn)

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк рассказал, с чем столкнется российское общество из-за полномасштабного вторжения в Украину.

«Всплеск алкоголизма, бытовых убийств, ограблений, изнасилований, расцвет организованной преступности — это единственные результаты „специальной операции“, которые будут достигнуты в самой России», — пишет Подоляк в Twitter.

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Советник добавил, что после окончания войны Россия будет выплачивать Украине репарации, экономика РФ будет уничтожена, а верхушке Кремля будут вынесены судебные приговоры.

В конце августа Подоляк в интервью Радио НВ заявил, что цивилизованный мир уже практически решил, что Россия не должна существовать в том виде, в каком она существует сейчас, в будущем.

24 августа министр обороны Алексей Резников выразил убеждение, что после окончания войны Россия развалится на отдельные государства, а Украина сохранит суверенитет и независимость.

В конце июля секретарь СНБО Алексей Данилов заявлял, что для России война закончится потерей колоний, которые она в свое время захватила и лишила их языка и истории.