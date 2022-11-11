Волна и 10 минут на спасение. Что произойдет, если враг, убегая из Херсона, подорвет дамбу Каховской ГЭС 11 ноября, 14:24 Эксклюзив НВ Российские военные захватили Каховскую ГЭС в первые дни полномасштабного вторжения и теперь регулярно шантажируют Европу техногенной катастрофой (Фото:АР)

Михаил Яцюк, директор Института водных проблем и мелиорации НААН объясняет НВ, что произойдет в случае подрыва дамбы на Каховской гидроэлектростанции и стоит ли волноваться за судьбу дамбы Киевской ГЭС

Освобождение ВСУ части оккупированной Херсонщины приковало внимание мира к новостям, в которых последние несколько недель фигурирует Каховская ГЭС. Ее российские военные захватили в первые дни полномасштабного вторжения и с тех пор регулярно угрожают взорвать дамбу водохранилища и шантажируют Европу техногенной катастрофой. 20 октября президент Владимир Зеленский сообщил о подготовке теракта и минировании врагом агрегатов гидроэлектростанции, а на днях подчеркнул, что это будет «означать объявление войны всему миру».

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НВ расспросил директора Института водных проблем и мелиорации НААН Михаила Яцюка о том, какие угрозы для Украины и Европы несет такой шаг со стороны оккупантов и прибегнет ли к нему враг ввиду успехов ВСУ в Херсонской области.

— Если худший сценарий сбудется, и россияне таки отважятся на подрыв дамбы Каховского водохранилища, какими будут последствия и радиус поражения?

Всем уже хорошо известно, что подрыв дамбы прежде всего ставит под вопрос возможность использовать воду из Каховского водохранилища для системы охлаждения Запорожской ГЭС. Если оно в какой-то мере или полностью будет опустошено, а мы говорим о 18 млн кубических метров воды, возникнут риски для прекращения работоспособности ЗАЭС и возможностей наступления аварийных ситуаций.

Также есть риски как для людей, проживающих вблизи самого водохранилища, так и для живущих по течению Днепра ниже плотины — это около 80 населенных пунктов Херсонской области.

От разрушения дамбы все они могут понести не только имущественный или гуманитарный ущерб, но и получат мощную угрозу жизни. Подрыв вызывает гидродинамическую аварию, в результате которой может сформироваться катастрофический паводок разрушительной силы. Конечно масштабы, высота и энергия потока воды будут уменьшаться с ростом расстояния, но он будет иметь влияние на территории вплоть до впадения реки Днепр в Днепро-Бугский лиман.

Да, это будет волна. Но перепад высот между нижним и верхним слоем водохранилища не столь велик — всего где-то 15−16 метров. То есть, это не будет какое-то катастрофическое цунами, реально может сформироваться волна в 2−3 метра. Но даже она может привести к очень разрушительным последствиям из-за сильной мощности и скорости потока. Она будет смывать на своем пути остатки построек и деревьев и если люди не будут предупреждены — они просто не успеют физически среагировать. У них будет 10−15 минут на спасение, это очень мало для того, чтобы принять решение и организовано ему следовать. Следует заранее смоделировать места, которые могут быть безопасными. Лучший вариант — возвышение на местности или холм, а вот стационарное здание не всегда может безопасно защитить. В общем важно найти место для «пересидеть», потому что скорость формирования этой волны так же быстро и сойдет на нет.

— Что эта катастрофа будет означать для страны в целом и заденет ли столицу?

Водой из Каховского водохранилища пользуются не только местные жители, но еще и три области — Днепропетровская, Запорожская и Херсонская. То есть, водохранилище является источником водоснабжения на огромных территориях и если оно будет опустошено — это сотни тысяч людей, которые не будут иметь доступа к питьевой воде.