«Нужно оказывать поддержку». Если Украина откажется воевать, то прекратит свое существование — Столтенберг 9 сентября, 16:26 Йенс Столтенберг (Фото:REUTERS/Yves Herman)

Если Украина прекратит вести боевые действия, то она перестанет существовать как независимое государство.

Об этом заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг во время брифинга.

Он подчеркнул, что партнеры Украины понимают это, поэтому продолжают помогать нашей стране.

«Если президент Путин и Россия перестанут воевать, у нас будет мир. Если Украина перестанет воевать, то она перестанет существовать как независимое государство. Поэтому нам нужно продолжать оказывать ей всестороннюю поддержку», — подчеркнул генсек НАТО.

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Он также заверил, что НАТО намерен снабжать Киев вооружениями в долгосрочной перспективе.

«Мы поддержим Украину в долгосрочной перспективе и поможем Украине перейти от советского вооружения к вооружению, сделанному по нашим стандартам», — добавил Столтенберг.

8 сентября Столтенберг заявил, что Украину и ее союзников ожидает «тяжелая зима», а в войне приближается «поворотный момент».

Он также призвал мировое сообщество не забывать, что цена поддержки Украины измеряется деньгами для Запада, но потерянными каждый день жизнями — для украинцев.



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