Что российская армия будет делать зимой — мнение аналитика CIT

11 ноября, 20:47
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Украинские военные возле Бахмута на захваченном у россиян весной танке Т80, 4 ноября (Фото:REUTERS/Clodagh Kilcoyne)

Украинские военные возле Бахмута на захваченном у россиян весной танке Т80, 4 ноября (Фото:REUTERS/Clodagh Kilcoyne)

Аналитик Conflict Intelligence Team Кирилл Михайлов в интервью Радио НВ рассказал, что, по его мнению, российская армия будет делать зимой.

«Cкорее всего, российская армия будет переходить все же к стратегической обороне и надеяться как-то пережить зиму, а украинская армия, соответственно, будет стараться не дать им это сделать», — сказал Михайлов Радио НВ.

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Он также выразил сомнение, что россияне смогут захватить Бахмут, хотя им и удалось взять под контроль «определенную часть села Павловка». Аналитик CIT подчеркнул, что на то, чтобы достигнуть этого частичного успеха российской армии понадобилось почти две недели боев.

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По словам главы Донецкой ОВА Павла Кириленко, российские военные не прекращают попыток зайти в Бахмут Донецкой области или обойти город, хотя несут огромные потери.

11 ноября в центре Херсона появился флаг Украины возле здания областной государственной администрации. В Минобороны сообщали, что Украина почти полностью контролирует Херсон.

Ранее минобороны РФ отчиталось о якобы полном выводе своих оккупационных войск из Херсона.

В то же время жители города публикуют фото с брошенными российскими солдатами, которые переодеваются в гражданскую одежду, пытаясь смешаться с толпой, чтобы скрыться и не попасть в руки ВСУ.

На сегодняшний день Силы обороны освободили уже целый ряд городов и сел на южном направлении.

Редактор: Анастасия Одинцова

Теги:   Украина-Россия Вооруженные Силы Украины (ВСУ) Армия России Зима Война в Украине Российско-украинская война Бахмут Радио НВ Война России против Украины

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