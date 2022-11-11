Что российская армия будет делать зимой — мнение аналитика CIT 11 ноября, 20:47 Украинские военные возле Бахмута на захваченном у россиян весной танке Т80, 4 ноября (Фото:REUTERS/Clodagh Kilcoyne)

Аналитик Conflict Intelligence Team Кирилл Михайлов в интервью Радио НВ рассказал, что, по его мнению, российская армия будет делать зимой.



«Cкорее всего, российская армия будет переходить все же к стратегической обороне и надеяться как-то пережить зиму, а украинская армия, соответственно, будет стараться не дать им это сделать», — сказал Михайлов Радио НВ.

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Он также выразил сомнение, что россияне смогут захватить Бахмут, хотя им и удалось взять под контроль «определенную часть села Павловка». Аналитик CIT подчеркнул, что на то, чтобы достигнуть этого частичного успеха российской армии понадобилось почти две недели боев.

По словам главы Донецкой ОВА Павла Кириленко, российские военные не прекращают попыток зайти в Бахмут Донецкой области или обойти город, хотя несут огромные потери.

11 ноября в центре Херсона появился флаг Украины возле здания областной государственной администрации. В Минобороны сообщали, что Украина почти полностью контролирует Херсон.

Ранее минобороны РФ отчиталось о якобы полном выводе своих оккупационных войск из Херсона.

В то же время жители города публикуют фото с брошенными российскими солдатами, которые переодеваются в гражданскую одежду, пытаясь смешаться с толпой, чтобы скрыться и не попасть в руки ВСУ.

На сегодняшний день Силы обороны освободили уже целый ряд городов и сел на южном направлении.

