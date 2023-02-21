Угроза с неба. Готовит ли Путин мощные авиаудары на годовщину большой войны — интервью NV

21 февраля, 21:08
Эксклюзив NV
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В последнее время были сообщения о том, что Россия сосредоточила у границ Украины больше авиации и может усилить ее применение в ближайшее время (Фото:Генштаб ВСУ)

В последнее время были сообщения о том, что Россия сосредоточила у границ Украины больше авиации и может усилить ее применение в ближайшее время (Фото:Генштаб ВСУ)

Автор: Светлана Угнива

РФ сконцентрировала у границ Украины большую авиационную группировку. Эксперт Defense Express Олег Катков объяснил NV, стоит ли этого бояться.

Недавно авторитетная британская Financial Times, со ссылкой на два источника, сообщила: Россия накапливает у границ Украины самолеты и вертолеты. Мол, такой информацией обмениваются между собой союзники по НАТО. Параллельно появились и другие аналогичные сообщения.

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Позже Юрий Игнат, спикер командования Воздушных сил ВСУ, пояснил, что вблизи Украины враг сохраняет то же количество авиации, что и в начале полномасштабного вторжения. По его словам, речь идет о 700 единицах техники — тактических самолетах, вертолетах и прочем.

Но накануне 24 февраля разговоры о том, что Кремль попытается организовать массированную авиационную операцию, как свой последний козырь, в экспертной среде только усилились.

Сможет ли Путин организовать свой аналог «Битвы за Британию» – воздушной операции Гитлера против Великобритании, проведенной летом-осенью 1940 года? Об этом NV побеседовал с Олегом Катковым, главным редактором издания Defense Express.

Действительно ли враг может усилить использование авиации? Каким образом, о чем идет речь?

Теги:   Авиация Российская агрессия Авиаудар Вооруженные Силы Украины (ВСУ) Оборона Су-25 Financial Times ПВО Агрессия РФ Авиаудары Аэродромы Воздушные силы Defense Express

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