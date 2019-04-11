Чрезвычайный прогресс. Глава центра информации НАТО в Украине - о ходе реформы в оборонной сфере страны Вчера, 18:14 502 Цей матеріал також доступний українською НВ Барбора Маронкова НВ

Директор Центра информации и документации НАТО в Украине Барбора Маронкова отметила "чрезвычайный прогресс" реформы в сфере обороны страны за последние пять лет.

"Если говорить именно о сфере обороны Украины, должны признать, что за пять лет чрезвычайного прогресса вы достигли. Украина сама для себя определила очень большой план реформ в рамках, в частности, Стратегической реформы до 2020 года. И советник НАТО помогал готовить соответствующую программу. Мы с радостью помогаем выполнению этого намеченного плана", - заявила она в интервью Радио НВ.

В частности, Маронкова отметила усовершенствование технических и тактических возможностей Вооруженных сил Украины.

"Наблюдается определенный прогресс в таких направлениях, как планирование на основе возможностей. В частности, это касается и Сил специальных операций, и также привлечение дополнительных офицеров к тренингу, подготовке, стандартизации вопросов логистики. Другая часть работы направлена на помощь Службе безопасности", - подчеркнула директор центра НАТО в Украине.

Ранее вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Иванна Климпуш-Цинцадзе допустила, что размещение военных подразделений стран-членов Североатлантического альянса на территории Украины может быть перспективой в борьбе с агрессией РФ.

2 апреля постпред США при НАТО Кей Бейли Гатчисон заявила, что Альянс готовит пакет мер для обеспечения прохода украинских кораблей через Керченский пролив.

Пакет помощи включает усиление присутствия кораблей НАТО в Черном море, чтобы гарантировать безопасный проход украинских судов через Керченский пролив в Азовское море.

В Кремле же в ответ заявили, что "не понимают, что имеется ввиду".

По словам министра иностранных дел Украины Павла Климкина, Украина и НАТО будут проводить совместные действия по укреплению военного присутствия в регионе Черного моря независимо от мнения РФ.