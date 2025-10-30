Город без тепла и воды. Российские оккупанты нанесли удар по Ладыжину в Винницкой области, где расположена крупная ТЭС

После ночного обстрела в Винницкой области город Ладыжин остался без тепла и воды. В городе готовят к запуску альтернативную систему теплоснабжения и водообеспечения.

Об этом сообщил секретарь Ладыжинского городского совета Александр Коломиец.

Обновлено в 10:07. Во время массированной атаки РФ на Винницкую область пострадали пять человек — четверо взрослых и семилетний ребенок, который находится в тяжелом состоянии, сообщила первый заместитель главы Винницкой ОВА Наталья Заболотная.

По ее словам, в результате попаданий повреждены гражданская и критическая инфраструктура, жилые дома и транспортные средства. На местах работают спасатели, медики, взрывотехники и коммунальные службы.

«В настоящее время происходит тушение пожаров. Взрывотехники проводят осмотр соответствующих территорий. Комиссии фиксируют повреждение гражданских зданий и транспортных средств. Постепенно возобновляем электроснабжение в области», — сообщила она.

«Провели комиссию ТЭБ. Все соответствующие службы получили поручение осуществить мероприятия по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации в городе», — пояснил Коломиец.

По его данным, обеспечивается запуск дворовых колонок водоснабжения и организуется подвоз технической воды.

На уровне с этим в городе готовится к запуску альтернативная система теплоснабжения.

Также власти предупредили, что садики сегодня не будут работать.

«Формируются группы для оценки разрушений, которые начнут работать после отбоя тревоги. Жители домов, которые пострадали больше всего будут отселены», — добавил он.

По словам секретаря, ожидается возобновление электроснабжения.

«Прошу не распространять фото и видео. Буду информировать в дальнейшем. Держимся», — подытожил он.

Инфографика: NV

С ночи войска страны-агрессора России атакуют Украину дронами и ракетами. Многочисленные взрывы прогремели в западных регионах — в Ивано-Франковской области, в частности в Бурштыне, во Львовской, Тернопольской, Винницкой, а также Хмельницкой и других областях.

Минэнерго сообщило, что в результате обстрелов зафиксированы новые повреждения энергетической инфраструктуры. В большинстве областей Украины из-за нового массированного удара вводили экстренные отключения света. Впоследствии во всех регионах ввели графики ограничений.

В Запорожье в результате российского удара разрушено несколько этажей общежития, по меньшей мере 11 пострадавших, среди них шестеро детей в возрасте от 3 до 6 лет. По Днепру оккупанты ударили ракетой, попали в предприятие.