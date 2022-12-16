Чрезвычайная ситуация: Укрэнерго заявляет о системной аварии из-за ударов РФ 16 декабря, 13:42 Чрезвычайная ситуация касается лишь участников рынка (Фото:REUTERS/Pascal Rossignol)

Новая массированная атака РФ на критическую инфраструктуру Украины привела к потере более 50% потребления объединенной энергетической системы.

В связи с этим, в соответствии с требованиями правил рынка, электроэнергии для его участников был введен режим чрезвычайной ситуации (касается только рыночных операций).

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«Основной целью снова стали магистральные сети и объекты генерации. В результате обстрелов в системе существенно увеличился дефицит электроэнергии, который и до этого был значительным… Энергетики держат ситуацию под контролем. Несмотря на все повреждения и благодаря профессиональной работе энергетиков, в энергосистеме сохраняется стабильная частота 50 Гц, работаем синхронно с европейской континентальной сетью», — говорится в сообщении.

На данное время по всей территории Украины действует режим аварийных отключений.

«Учитывая, что это уже девятая волна ракетных ударов по энергетическим объектам, возобновление электроснабжения может занять больше времени, чем раньше. Приоритетно электроэнергия будет подаваться на объекты критической инфраструктуры: больницы, водоканалы, объекты теплоснабжения, очистные сооружения», — добавили в Укрэнерго.

Как рассказали в Воздушном командовании ВСУ, во время новой массированной атаки российские захватчики выпустили около 60 ракет.

В результате обстрела были повреждены объекты критической инфраструктуры на востоке и юге Украины.

Кроме того, есть также пострадавшие среди мирного населения.

