Чрезвычайный режим сохраняется. В полиции рассказали о мерах безопасности в День Киева

Нарядов полиции на улицах города будет меньше, чем в день финала ЛЧ

В воскресенье, 27 мая, во время празднования Дня Киева сохраняется усиленный режим несения службы в полицейских.

Об этом рассказал начальник полиции Киева Андрей Крищенко, передает 112 Украина.

"Ограничено движение транспорта по Крещатику, также охраняем пешеходную зону на Подоле и есть патрули по всему городу. Чрезвычайный режим сохраняется, конечно, нарядов меньше, чем было в последние три дня, когда было много иностранных болельщиков (во время проведения финала Лиги чемпионов), но достаточное количество", - сказал он.

По демонтажу фан-зоны на Крещатике и восстановлению движения транспорта Крищенко отметил, что это произойдет после празднования дня Киева, однако точной даты не назвал.

Ранее сообщалось, что во время финала Лиги чемпионов иностранцы 71 раз обратились в полицию.