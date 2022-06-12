Ракетный удар по Чорткову. Восстановили газо- и водоснабжение, власти показали последствия атаки РФ — видео 12 июня, 17:48 Цей матеріал також доступний українською Российские оккупанты ударили четырьмя ракетами по Чорткову — повреждены жилые дома, пострадали 23 человека (Фото:Скриншот видео Владимир Труш/Тернопольская ОВА/Telegram)

В Чорткове возобновили газо- и водоснабжение после ракетных ударов со стороны России. Десять пострадавших до сих пор находятся в больницах.

Об этом сообщил глава Тернопольской ОВА Владимир Труш в воскресенье, 12 июня.

Всего к медикам обратились 23 человека — гражданские и военные. Они получили повреждения легкой и средней тяжести. После получения необходимой помощи часть пострадавших вернулась домой, рассказал Труш.

Видео дня

Он обнародовал видео с последствиями удара четырьмя российскими ракетами по Чорткову: на нем — поврежденные пятиэтажки и уничтоженные автомобили. Сейчас идет ликвидация последствий атаки РФ, работает комиссия по оценке стоимости ущерба имущества местных жителей.

По факту преступления СБУ возбудила уголовное производство.

11 июня около 22:00 российские оккупанты ударили ракетами по Чорткову Тернопольской области. Их выпустили из акватории Черного моря, одна из ракет попала в газовую трубу — произошло возгорание. Жертв в результате атаки нет, среди пострадавших — 12-летняя девочка.



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