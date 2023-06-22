Появилось видео момента вероятного удара по Чонгарскому мосту
Момент вероятного «прилета» по Чонгарскому мосту попал на видео (Фото:Скриншот видео NV/Telegram)
В Сети появилось видео, на котором зафиксирован момент вероятного удара по Чонгарскому мосту в четверг, 22 июня.
Кадры «прилета» опубликовали российские пропагандисты, их подлинность проверить сложно.
На видео с камер видеонаблюдения видно, как в объект попадает, вероятно, ракета и происходит взрыв.
В ночь на 22 июня российские оккупанты заявили об ударе по мосту на административной границе между Херсонской областью и Крымом вблизи Чонгара.
Гауляйтер Херсонской области Владимир Сальдо пожаловался на обстрел нескольких мостов между Херсонской областью и оккупированным Крымом возле Чонгара.
Он сообщал, что сообщение между Херсонской областью и Крымом продолжает действовать с помощью резервного маршрута.
Представитель Главного управления разведки Минобороны Андрей Юсов лаконично отреагировал на удар по Чонгарскому мосту, заявив, что «дальше будет».
Он отметил, что это планомерная работа, которая продолжается.