«Сезон бавовни будет». В Силах обороны прокомментировали удары по Чонгарскому мосту 22 июня, 17:09 Наталья Гуменюк (Фото:Общественное)

В Силах обороны прокомментировали удары по Чонгарскому мосту, заявив, что действия украинских военных направлены не на уничтожение инфраструктуры, а на разрушение логистических маршрутов российских оккупантов.

Об этом сообщила пресс-секретарь Сил обороны юга Наталья Гуменюк в эфире телемарафона.

«Сезон бавовни будет, сезон вообще будет горячим. Они (оккупанты в Крыму — ред.) рассчитывают на курортный сезон, просто курортники будут другими», — подчеркнула Гуменюк.

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Она также отметила, что украинские военные продолжают работать и все продвигается согласно плану.

Пресс-секретарь указала на важность ослабления противника, лишения его возможности пополнять ресурсы и препятствования быстрому его восстановлению.

«Мы не разрушаем инфраструктуру, мы разрушаем планы врага. Разрушаем то, что не позволит потом в таком состоянии врагу быть против нас. Сейчас логистика будет подорвана, возможности ее пополнять будут минимизированы. И это должно повлиять не только на моральное состояние врага, но и на физическое и материальное», — добавила Гуменюк.

В ночь на 22 июня российские оккупанты заявили об ударе по мосту на административной границе между Херсонской областью и Крымом вблизи Чонгара.

Представитель Главного управления разведки Минобороны Андрей Юсов лаконично отреагировал на удар по Чонгарскому мосту, заявив, что «дальше будет».

В свою очередь в Кремле отказались комментировать удар по мосту: пресс-секретарь российского диктатора Владимира Путина Дмитрий Песков переадресовал этот вопрос в минобороны страны-агрессора РФ.