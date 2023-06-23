Коллаборант Сальдо признал, что Чонгарский мост «поврежден серьезнее, чем мы думали»
Поврежденный ударом в ночь на 22 июня 2023 года мост в Чонгаре (Фото:Владимир Сальдо via Telegram)
Кремлевская марионетка на временно захваченных украинских территориях в Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что Чонгарский мост «поврежден намного серьезнее, чем мы думали сначала».
Российские пропагандисты РИА Новости, цитируя Сальдо, пишут, что «ближайшие 15−20 дней» на мосту будут проводить «исследовательские работы». Коллаборант признал, что ездить по мосту сейчас невозможно.
В ночь на 22 июня российские оккупанты заявили об ударе по мосту на административной границе между Херсонской областью и Крымом вблизи Чонгара.
Представитель Главного управления разведки Минобороны Андрей Юсов лаконично отреагировал на удар по Чонгарскому мосту, заявив, что «продолжение следует».
Руководительница пресс-центра Сил охраны и обороны оперативного командования Юг Наталья Гуменюк сказала в интервью Radio NV, что Украина контролирует все транспортные артерии на севере Крыма.