Коллаборант Сальдо признал, что Чонгарский мост «поврежден серьезнее, чем мы думали» 23 июня, 18:30 Поврежденный ударом в ночь на 22 июня 2023 года мост в Чонгаре (Фото:Владимир Сальдо via Telegram)

Кремлевская марионетка на временно захваченных украинских территориях в Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что Чонгарский мост «поврежден намного серьезнее, чем мы думали сначала».

Российские пропагандисты РИА Новости, цитируя Сальдо, пишут, что «ближайшие 15−20 дней» на мосту будут проводить «исследовательские работы». Коллаборант признал, что ездить по мосту сейчас невозможно.

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В ночь на 22 июня российские оккупанты заявили об ударе по мосту на административной границе между Херсонской областью и Крымом вблизи Чонгара.



Представитель Главного управления разведки Минобороны Андрей Юсов лаконично отреагировал на удар по Чонгарскому мосту, заявив, что «продолжение следует».



Руководительница пресс-центра Сил охраны и обороны оперативного командования Юг Наталья Гуменюк сказала в интервью Radio NV, что Украина контролирует все транспортные артерии на севере Крыма.

