«Россиянам уже пора паковать чемоданы». Как удар по Чонгарскому мосту поставил под угрозу критический для РФ путь в Крым: все последствия 22 июня, 15:35 Сюжет Последствия удара по автомобильному мосту возле Чонгара (Фото:Russian-installed leader of the Kherson region Vladimir Saldo via Telegram/Handout via REUTERS)

Утром 22 июня был нанесен удар по Чонгарскому мосту, который соединяет оккупированную часть Херсонской области с Крымом и был важным логистическим каналом армии РФ. Теперь этот путь сообщения с материковой Украиной не работает по крайней мере временно: оккупанты направили все движение через Перекопский перешеек.

NV собрал главное, что известно о знаковом событии и его возможных последствиях.

Что произошло и насколько серьезно поврежден Чонгарский мост

Поселок Чонгар в Геническом районе Херсонской области расположен на полуострове Чонгар и является последним населенным пунктом на автодороге перед Чонгарским мостом в Автономную Республику Крым.

Видео дня

После вторжения россиян в Крым в 2014 году и оккупации полуострова в Чонгаре работал временный пункт пропуска. 24 февраля 2022 года село, как и большую часть Херсонской области, захватили россияне, оно до сих пор остается оккупированным. В первый день вторжения при попытке подрыва Чонгарского моста погиб сапер 35-й отдельной бригады морской пехоты, матрос Виталий Скакун: он пытался ценой собственной жизни остановить продвижение танковой колонны российских войск, взорвав одну из двух автомобильных полос моста вместе с собой.

С тех пор именно Чонгар стал одним из ключевых пунктов логистического сообщения для российской армии: здешние железнодорожный и автомобильный мосты через залив Сиваш являются одним из немногих путей сообщения между Крымским полуостровом и материковой частью Украины. Оставшийся путь - через Армянск на Перекопском перешейке, а с Россией украинский Крым соединяет незаконно построенный Керченский мост.

Утром 22 июня кремлевская марионетка в Крыму Сергей Аксенов и гауляйтер Херсонской области Владимир Сальдо заявили об ударах, нанесенных по Чонгарскому мосту (или даже нескольким мостам). Они заявили, что жертв и пострадавших при этом нет.

Сальдо признал, что «на мостах повреждено дорожное покрытие» и в течение утра четверга обнародовал ряд фото и видео, свидетельствующих о серьезном повреждении Чонгарского автомобильного моста. Видно, что в результате удара в дорожном покрытии появились существенные сквозные пробоины.



Инфографика: Владимир Сальдо / Телеграм

Кроме того, на одном из видео, обнародованных херсонским гауляйтером, видны вероятные повреждения также другого, более старого автомобильного моста, расположенного на небольшом расстоянии от первого.



С одного поврежденного моста Сальдо осматривает другой, более старый автомобильный мост, где также видны разрушения. / Фото: Владимир Сальдо via Telegram

На факт возможного повреждения более чем одного объекта указывает и сам Сальдо, который заявил о «повреждении ракетами мостов, соединяющих Крым и Херсонскую область». В российских Телеграм-каналах появились дополнительные видео, которые свидетельствуют о масштабе повреждений как минимум одного моста.



Владимир Сальдо также фактически признал, что теперь этот путь в Крым не будет действовать, по крайней мере временно. Пытаясь преуменьшить последствия удара, Владимир Сальдо заявил, что на ход «спецоперации» повреждение Чонгарских мостов якобы не повлияет и «ничего не решает для ее результатов», а «сообщение с Крымом продолжается — есть другие пути, пусть и немного длиннее». Он попытался заверить, что «мосты мы ремонтировать умеем быстро, проезд машин будет восстановлен в самом скором времени». В то же время Сальдо признал «проблемой» тот факт, что теперь, как он выразился, «чуть-чуть дальше будет ездить» между оккупированным полуостровом и захваченными РФ районами Херсонской области.

Гауляйтеру также пришлось прокомментировать перспективу подорожания продуктов: мол, это «будет регулироваться».

Сальдо также предположил, что удар якобы был нанесен британскими ракетами Storm Shadow, хотя доказательств этого не привел.

Пропагандистское агентство РИА Новости со ссылкой на источник в следственном комитете России заявляет, что ракет было четыре, хотя их тип не указывается. Как утверждает собеседник РИА Новости, на неуточненных элементах ракет якобы была отметка об изготовлении этих фрагментов во Франции.

На видео ниже зафиксирован вероятный момент попадания в Чонгарский мост.

Между тем в соцсетях Владимиру Сальдо напоминают, что о «незначимости» повреждения мостов для «результатов» войны уже когда-то пытался заявлять ныне покойный херсонский коллаборационист Кирилл Стремоусов. Такое заявление он делал незадолго до освобождения Херсона и собственной гибели.

Николай Лукашенко, т.н. «министр транспорта Крыма», уже заявил, что из-за повреждения Чонгарского моста оккупационные «власти» теперь вынуждены перенаправить все движение и сообщение с материковой Украиной через Перекоп и Армянск. «Рейсовые автобусы, которые ранее осуществляли движение через пункт пропуска Джанкой, переориентированы на пункт пропуска Армянск», — сообщил он.

По словам Лукашенко, «движение легкового транспорта и автобусов через Крымский мост осуществляется в штатном режиме». «Паромная переправа функционирует как железнодорожная, и автомобильная части», — заявил оккупационный «чиновник», приведя соответствующую схему движения.

Инфографика: Николай Лукашенко / Телеграм

Как комментируют удар в Украине и чем угрожает в ответ РФ

В Вооруженных силах Украины пока не комментировали удар по мостам в Чонгаре.

Однако представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов, реагируя на это событие, заявил: «Сейчас идет работа и она будет продолжена. Это планомерная работа Сил безопасности, обороны, движения сопротивления, местного населения, которое ждет возвращения украинской законной власти на этих территориях. Могу только комментировать, что продолжение следует».

Юсов отметил, что вещи, которые происходят на временно оккупированных территориях, стоит анализировать с точки зрения военной целесообразности уже после освобождения этих территорий, что «обязательно произойдет».

Член комитета ВР по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Федор Вениславский подтвердил, что Украина реализует действия, "которые должны существенно усложнить поставки вооружения, горюче-смазочных материалов и боеприпасов для оккупационной армии".

"Отрабатываются мосты, железнодорожные пути и другие объекты критической инфраструктуры, по которым идут грузы для страны-оккупанта. Впереди нас ждет еще много интересных событий – и вокруг Крыма, и в самом Крыму. Полуостров для Украины является неотъемлемой составляющей, это общепризнанно. Каких-либо территориальных уступок наши власти не допустят", - заявил Вениславский в комментарии 24 каналу.

Херсонский гауляйтер Владимир Сальдо, снимая видео на одном из поврежденных мостов, озвучил прямую угрозу о нанесении ответных ударов по мостам в Молдове и Одесской области Украины.

«И еще один пламенный привет. Координаты мостов в Одесской области, в молдавских Джурджулештах на Дунае, которые были в составе Украины, но переданы режимом Ющенко в свое время еще — все эти координаты известны. Поэтому скоро будет ответ очень серьезный», — заявил Сальдо.

В ответ на такие угрозы МИД Молдовы вызвал российского посла для соответствующих объяснений относительно слов Сальдо. «Республика Молдова резко осуждает угрозы в адрес Молдовы со стороны российского представителя на оккупированной части Украины. Прямые угрозы в адрес нашей страны являются абсолютно неприемлемыми», — заявили в МИД Молдовы.

В Кремле пока отказываются комментировать удар по Чонгарскому мосту. Пресс-секретарь российского диктатора Дмитрий Песков переадресовал этот вопрос Минобороны РФ. «Нет, это вопрос к Министерству обороны», — отметил он на просьбу озвучить реакцию Кремля.

Ранее министр обороны России Сергей Шойгу угрожал ударами по «центрам принятия решений» в Украине, в случае, если Вооруженные силы нанесут удары по оккупированному Крыму с использованием ракет HIMARS или Storm Shadow — мол, это будет свидетельствовать о «втягивании США и Великобритании в войну».

В ответ США напомнили, что считают Крым частью Украины и поддерживают ее в отвоевании суверенной территории. Заместитель спикера Пентагона Сабрина Сингх добавила, что США продолжают оказывать поддержку Украине и обязались делать это столько, сколько потребуется в ее борьбе против России.

Чонгарский мост как логистический путь оккупантов: какие последствия может иметь удар

В первых материалах об ударе по Чонгарскоу мосту мировая пресса подчеркивает исключительное логистическое значение этого пути для российской армии.

«Дорога через Чонгар — это кратчайший путь из Крыма в Мелитополь и далее к южному фронту, где сейчас пытается наступать украинская армия», — напоминает ВВС после удара по мосту.



«Украина полна решимости вернуть Крымский полуостров, и одна из ключевых целей недавно начатого контрнаступления — изолировать там российские войска», — отмечает The Guardian. Издание предполагает, что теперь все поставки из России теперь должны идти либо через Армянск на Перекопском перешейке, либо через Керченский мост, по которому были нанесены удары осенью прошлого года.

Бывший министр обороны Украины Андрей Загороднюк заявил в комментарии CNN после удара по мосту, что «Чонгарский мост является критически важным для перемещения [российских] войск, боеприпасов и техники в Крым и из него, а также с запорожского направления», — сказал он.

«Крым является ключевым логистическим хабом для российской оперативной поддержки [войск] на юге [Украины]. Если мост будет потерян, поврежден или окажется под огнем Украины, это станет логистическим препятствием для всех военных операций России на юге», — подчеркнул Загороднюк.

Александр Коваленко, военно-политический обозреватель группы Информационное сопротивление, в интервью NV также напомнил, что именно логистическое направление через Чонгар по трассе Е105 используется для того, чтобы поставлять на материковый юг грузы военного назначения. «Происходит это как с помощью автомобильных путей, так и железных дорог. Итак, два основных направления — это автомобильное и железнодорожное. Аналогично, похожая ситуация через Армянск, но наиболее уязвимые места — именно на Чонгаре, на переездах Е-105, на железной дороге, которая идет на Сиваш. Следовательно, здесь проще, скажем так, нарушать логистику, которая идет в направлении Запорожской области на Мелитополь», — подчеркнул Коваленко.

Поэтому он считает удар по Чонгарскому мосту, во-первых, «попыткой остановить логистическую связь с Мелитополем», а во-вторых — предупреждением для россиян о том, «что если будет нарушена эта логистика, бежать с юга Украины будет очень трудно. По его словам, Чонгарский мост повторяет судьбу Антоновского, удары по которому предшествовали освобождению Херсона.

«Как по мне, это означает, что россиянам надо уже паковать чемоданы и валить с временно оккупированного полуострова Крым», — оценил Коваленко значение сегодняшнего события.

Эксперт также выразил сомнение в том, что для удара были использованы ракеты Storm Shadow. «Что именно было использовано, мне не известно. Но то, что это был не Storm Shadow, это 100%. Потому что Storm Shadow — это ракета с боевой частью проникающего типа и взрывчатым веществом весом 450 кг. Если бы Storm Shadow попал в этот мост, то этого моста не было бы вообще. Значит, это что-то другое, с меньшей боевой частью, примерно где-то до 100 кг», — считает Коваленко.

По его словам, «Storm Shadow пока даже не начинал работать [на этом направлении]». «А если он будет работать, то до Чонгара, или до Геническа, через который также идет сообщение, примерно 150 км. У Storm Shadow дальность 250−300 км. Ее можно запускать, не заходя в зону риска, в зону действия российской противовоздушной обороны. Поэтому, пока что все еще впереди. Это был такой пробный вариант, как по мне», — считает аналитик.

Ранее многие украинские и западные военные эксперты предполагали, что «выдавливание» оккупантов из Крыма путем отрезания их от путей сообщения с полуостровом может быть действенной тактикой ВСУ.

«Крым будет освобождаться ударами высокоточного оружия по примерно 150−170 крымских военных объектов. Они стационарные, никто их никуда не переведет. У нас сейчас есть такое оружие до 150 километров. GLSDB однозначно есть. Его еще не очень применяли, но будут применять в Крыму, это точно», — прогнозировал еще в марте 2023 года полковник запаса ВСУ Роман Свитан в интервью NV.

Он предполагал, что «будут уничтожены военные объекты, перебит Крымский мост, и весь крымский гарнизон военных останется».

«Толпа „зеленых человечков“, возможно, с автоматами без патронов будут воевать как мечами, не более. Такие джедаи. Но, скорее всего, после того, как начнется конкретный обстрел крымских объектов, вся эта толпа джедаев будет плыть, кто как может — может, уже своим брасом, кролем в Тамань из Керчи», — выражал надежду Свитан.

Storm Shadow: что стоит знать о ракетах, в использовании которых в Чонгаре РФ обвиняет Украину

Storm Shadow / SCALP — это франко-британская авиационная крылатая ракета класса «воздух — земля» большой дальности.

В мае 2023 года Британия стала первой западной страной, которая предоставила Украине дальнобойные крылатые ракеты Storm Shadow.

Радиус их действия в варианте, предоставленном Украине, может превышать 250 км.

Такие ракеты предназначены для уничтожения стационарных целей, которые хорошо защищены средствами ПВО. Ракеты можно использовать в любое время суток, в сложных метеоусловиях и даже в условиях применения врагом средств радиоэлектронного противодействия.



Ракеты Storm Shadow совместимы с самолетами Tornado, Rafale, Mirage 2000 и Eurofighter Typhoon. Однако по примеру американской противорадиолокационной ракеты AGM-88 HARM, крылатые ракеты класса воздух-земля Storm Shadow можно интегрировать под крыло советских самолетов — например, для бомбардировщика Су-24.

Основные характеристики ракеты Storm Shadow / SCALP

Производитель: MBDA

На вооружении: с 2002 года

Радиус действия: более 250 км

Вес: 1 300 кг

Вес боевой части: 450 кг

Типы боевой части: ударная/проникающая

Длина: 5,1 м

Размах крыльев: 2,84 м

Диаметр: 0,48 м

Стоимость единицы: ~$1,4 млн

Высота полета: 30−40 м

Скорость: 1 000 км/ч

Вес — 1300 кг

Длина — 5,1 м

Диаметр — 0,7 м

Двигатель — турбореактивный

Размах крыльев — 2,8 м

Инфографика: NV