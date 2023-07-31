ISW объяснил, почему в России проигнорировали удар по Чонгарскому мосту и зачем Путин говорит о контрнаступлении Украины 31 июля, 07:35 Последствия удара по Чонгарскому мосту 22 июня (Фото:Russian-installed leader of the Kherson region Vladimir Saldo via Telegram/Handoutvia Reuters)

Отсутствие реакции российских «военкоров» на удар Украины по Чонгарскому мосту может свидетельствовать о том, что Кремль приказал им воздерживаться от освещения определенных тем.

Об этом говорится в отчете американского Института изучения войны (ISW).

Аналитики не увидели никаких обсуждений удара ВСУ среди «военкоров» и продвижения ими версии гауляйтера Херсонской области Владимира Сальдо. По их мнению, это «заметный перегиб» в российском освещении подобных тем. Единственным источником, который прокомментировал удары, ISW называет местный новостной Telegram-канал, который распространял заявления российских туристов о перекрытом движении по мосту.

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В то же время после первого удара 22 июня, напоминает институт, «военкоры» были «очень возмущены» и «обеспокоены» и вообще регулярно комментируют как успешные, так и безуспешные удары Украины по логистике россиян. Эксперты считают маловероятным то, что они добровольно проигнорировали новую атаку.

«Общий страх перед наказанием Кремлем вряд ли привел бы к такому почти повсеместному отсутствию освещения драматического события, и более вероятно, что причиной такого отсутствия отчетности стало конкретное указание Кремля не освещать перебои в работе критически важных наземных линий связи», — подытоживает ISW.



Также институт проанализировал последние высказывания диктатора Владимира Путина на саммите Россия — Африка о контрнаступлении ВСУ, в частности, жалобы на то, что оно препятствует переговорам и на его фоне Москва не может прекратить огонь. Там отмечают, что армия РФ непрерывно атаковала Луганскую и Донецкую области еще до начала наступления, о чем глава Кремля, конечно, не упоминал.

«Российские чиновники и раньше использовали упоминание о переговорах для того, чтобы обвинить Украину в том, что она не хочет в них вступать. И Путин, вероятно, использует обсуждение украинского контрнаступления для того, чтобы подорвать сообщения об успехах Украины на поле боя и обвинить Украину в том, что она и в дальнейшем не заинтересована в потенциальном переговорном процессе», — говорится в отчете.

