Удар по Чонгару. Удалось ли обрезать снабжение российской группировки на юге и что вражеская пропаганда требует от Шойгу. Интервью NV 22 июня, 16:23 NV Премиум Повреждения на мосту возле Чонгара (Фото:Vladimir Saldo via Telegram/Handout via REUTERS)

Руководитель программ внешней политики и международной безопасности Центра Разумкова Алексей Мельник в эфире Radio NV объяснил, как прерывание сообщения между Крымом и материком повлияет на украинское контрнаступление, и предположил, почему в российских пабликах утверждают, будто удар наносили британскими ракетами Storm Shadow.

— Сегодня утром «бавовна» гостила в Чонгаре, на границе оккупированного Крыма и Херсонской области. Не на один мост пришла, а сразу на два. Что там происходит, можете объяснить? Какое это имеет значение?

Видео дня

— Действительно, есть очень детальные видеоподтверждения результатов этого удара. Оба моста повреждены. Один якобы не использовался, но в любом случае он мог теоретически быть задействован как резервный.