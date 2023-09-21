Что помешало командирам ВСУ подготовить полноценную оборону юга Украины перед вторжением РФ в феврале 2022 — расследования УП и ВВС 21 сентября, 15:36 КПВВ Чонгар до февральского вторжения России в 2022 году (архивное фото) (Фото:Крым. Реалии / RFE/RL)

Поскольку перед полномасштабным вторжением России Украина не проводила дополнительную мобилизацию и жила в режиме «мирного времени», Вооруженные силы Украины не имели достаточно ресурсов и возможностей, чтобы полноценно укомплектовать оборону на расстоянии от Беларуси до границы с оккупированным Крымом.

На этот факт указывают украинские военные, с которыми пообщались журналисты Украинской правды и ВВС Украина для своих больших расследований о том, соответствует ли действительности общественное представление о «сдаче» юга Украины и феврале 2022 года, и как продвигается соответствующее официальное расследование.

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В частности УП приводит свидетельства генерал-майора Андрея Соколова, которого осенью 2021 года назначили командовать группировкой войск ВСУ Юг.

Он утвердил два плана действий. Первый — стабилизационная операция, которая должна была бы продолжаться в условно мирное время, и второй — оборонительная операция на случай обострения или вторжения.

По словам Соколова, на «мирный» период ему должны были предоставить две бригады (полный их состав предусматривает по 3−5 тыс. человек в каждой) и батальон (500 человек) непосредственно на границе с Крымом. В случае боевых действий этот состав должен был пополниться еще двумя бригадами теробороны.

Однако на практике, как пишет УП, подотчетная Соколову группировка Юг не имела полного комплекта даже по варианту «мирного» времени. Вторую бригаду так и не выделили. А имеющиеся подразделения первой были сформированы лишь на 50%. К тому же Юг — это не постоянное формирование: военные, входившие в состав группировки, регулярно менялись.

В очередной раз это произошло осенью 2021-го: два подразделения, которые до этого участвовали в операциях ООС на Донбассе, перевели на границу с Крымом. «Они и стали основными силами, которые 24 февраля встретят наступление врага. Это была 59-я бригада имени Якова Гандзюка и 137-й батальон морской пехоты», — констатирует ОП.

59-я бригада находилась на восстановлении боеспособности после выхода из ООС, проходила обучение на нескольких полигонах в разных частях страны. Основная ее часть, которая базировалась на юге, состояла примерно из 1300 человек. 137-й батальон нес службу на перешейках с Крымом, вел наблюдение за россиянами. Морпехов было 300 человек, половина из них — срочники.

Таким образом, общая численность основных сил ВСУ на юге перед российским наступлением достигала около 1600 человек. Среди дополнительных сил были еще несколько сотен человек, пишет УП: танковая рота, 5 дивизионов артиллерии (некоторые из которых не имели самих артбатарей) дивизион ПВО и подразделения обеспечения.

Юг Украины был хорошо знакомой для Соколова территорией: он уже занимал должность командующего ОК Юг в 2018—2019 годах. «Когда я заступил на должность командира группировки войск [снова в 2021-м], с первого дня организовал плановую подготовку. Были спланированы занятия со 137-м батальоном и по подготовке штаба», — уверяет Соколов.

В зоне ООС в то время, по словам Соколова, находились 12 бригад. «Безусловно, того, что было у нас на юге [перед большим вторжением РФ], было недостаточно, — говорит генерал-майор УП. — Скорее всего, было недостаточно сил и средств. Противник сосредоточил свои войска на большом участке от Беларуси до Крыма, надо было и в зоне ООС держать войска, и Киев прикрыть, и север прикрыть, Слобожанщину, Харьковское направление».

А командиры 59-й бригады и 137-го батальона отметили, что перед большой войной на юге за ними закрепили полосы ответственности значительно больше, чем предусматривает боевой устав.



«Дорогу врагу необходимо перекрыть на угрожающих направлениях — это, как правило, автомобильные дороги. Для этого они и перекрываются полосами», — объясняет тогдашний командир 59-й бригады Александр Виноградов.

В итоге батальон из 300 морпехов держал полосу в 238 километров. «Хотя по всем тактическим нормативам должно была быть 3 на 5 километров, — говорит экс-командир 137-го батальона Вадим Рымаренко. — По опыту ООС и АТО, батальон занимал большую ширину, чем предусмотрено, но не такую здоровую. На эту полосу нужно было 14 бригад».

А оборонительный рубеж 59-й бригады был в 14 раз больше нормы. Полосу, которую ей определили, военные должны были занять в случае нападения, превратившись во второй за морпехами оборонительный рубеж.

Морпехи же имеющимися силами пытались обустроить линию обороны на трех опорных пунктах на границе с Крымом: возле КПВВ Чонгар, Каланчак и Чаплинка. На каждом из них дежурило по 30−40 военных. Самое тяжелое оружие, которое они имели — 120-мм миномет.

«У меня полоса была примерно 140 километров, без соседей слева и справа», — добавляет Виноградов из 59-й бригады



Позиций на этой полосе до вторжения не обустроили. «Причина все та же — до февраля 2022 года на дворе формально было мирное время, которое не давало военным права окопаться на частных землях. По тем же причинам территории вглубь Херсонской области, за перешейками, не были заминированы», — отмечает УП: военные не имели права минировать огороды и аграрные угодья.



Однако командующий 59-й бригады пытался сделать максимум из того, что зависело от его сил. «У меня было несколько рекогносцировок, начиная с ноября 2021 года, — вспоминает экс-комбриг 59-й. — Каждый командир подразделения на местности смотрит, где разместить подразделения, где есть важные высоты, где можно поставить артиллерию. Гражданским языком говоря, это осмотр местности».

Позже выяснилось, что украинская линия обороны была хорошо известна не только украинским войскам, но и оккупантам. Уже в боях под Николаевом защитники захватили карты и отдельные штабные документы россиян. «На картах у них были нанесены наши позиции», — рассказывает тогдашний командир морпехов Рымаренко.

На захваченной карте была обозначена линия российского наступления, а также позиции обоих подразделений украинской обороны.



В расследовании ВВС Украина приведены аналогичные данные: военные, с которыми пообщались журналисты, утверждают, что силами и средствами, которые были на тот момент, сдержать российское наступление на юге Украины не было шансов.

«Готовиться надо было к войне, увеличивать количество бригад, создавать заблаговременно и тренировать ТРО, развивать ВПК, вооружать армию», — говорит в разговоре с ВВС представитель Генштаба.

Со ссылкой на того же генерала Соколова в материале подтверждается, что вместо четырех бригад, которые по плану должны были закрывать крымское направление, у него было всего полторы. «Войск для закрытия всей страны от Беларуси до Крыма катастрофически не хватало. Поэтому, как считает генерал, до войны в стране должны были объявить мобилизацию, или другим способом стремительно увеличить численность армии», — пишет ВВС Украина.

С апреля 2022 года Государственное бюро расследований расследует резонансное дело о том, почему в начале вторжения РФ россиянам так быстро удалось захватить юг Украины и была ли надлежащей его оборона.

Дело расследуют по части 1-й статьи 111 и части 3-й статьи 425 Уголовного кодекса — государственная измена и халатное отношение к военной службе. По данным ВВС, уже были допрошены около 50 человек, в том числе представители командования и генералов ВСУ.

Расследование касается событий первых дней и недель большой войны с РФ, когда после 24 февраля 2022 года российские войска, дислоцированные до этого в Крыму, быстро оказались на материковой части Украины — в частности преодолев Чонгарский перешеек.