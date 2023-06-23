После удара по Чонгарскому мосту оккупанты навели там переправу — спутниковые снимки 23 июня, 17:21 Последствия удара по автомобильному мосту возле Чонгара, по версии кремлевских марионеток (Фото:Vladimir Saldo via Telegram/Handout via REUTERS)

Российские оккупанты навели понтонную переправу после удара защитников Украины по Чонгарскому мосту. Об этом сообщает программа Схемы в Telegram со ссылкой на спутниковые снимки Planet Labs.

По данным Схем, понтонная переправа под Чонгарским мостом появилась 23 июня, на следующий день после его обстрела. На спутниковых снимках также видны следы обстрелов на Чонгарском и другом мосту рядом с ним.



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В ночь на 22 июня российские оккупанты заявили об ударе по мосту на административной границе между Херсонской областью и Крымом вблизи Чонгара.

Представитель Главного управления разведки Минобороны Андрей Юсов лаконично отреагировал на удар по Чонгарскому мосту, заявив, что «продолжение следует».

Руководительница пресс-центра Сил охраны и обороны оперативного командования Юг Наталья Гуменюк сказала в интервью Radio NV, что Украина контролирует все транспортные артерии на севере Крыма.

