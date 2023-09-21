Действительно ли «сдали» Чонгар? Что и как было заминировано на границе с оккупированным Крымом до полномасштабной войны с РФ — свидетельства военных 21 сентября, 14:05 Взрывные заграждения на юге Украины не снимали годами и тщательно проверяли (архивное фото) (Фото:ГСЧС)

В течение почти восьми лет до полномасштабного вторжения России украинские военные тщательно устанавливали взрывные заграждения на границе с оккупированным Крымом и следили за состоянием этих мин, а свидетельств о якобы «разминировании» важнейших препятствий нет.

Об этом идет речь в большом расследовании Украинской правды, которая в деталях реконструировала подготовку обороны юга Украины — в том числе и со слов военных ВСУ.

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Если до конца 2014 года полуостров Чонгар, который соединяет Крым и Херсонскую область, был фактически буферной зоной, то после отступления оттуда россиян в декабре 2014 года украинские военные получили больше возможностей для установления взрывных заграждений на границе с полуостровом, оккупированным Россией, напоминает УП.

«Были подготовлены к уничтожению объекты — мосты и дамбы, установлены противотанковые поля. Были и смешанные группы: противотанковые и противопехотные заграждения», — рассказал изданию один из представителей командования Объединенных сил, чье подразделение последние несколько лет следило за минированием.

Однако каждый из трех главных выездов из Крыма на материковую Украину имеет свою специфику и особенности защиты, говорится в расследовании. Лишь Чонгар, дорога откуда ведет на Мелитополь, можно было заминировать, поскольку он идет по мосту, а под мост можно заложить взрывчатку. Остальные два пути — через пункты Каланчак и Чаплинка, откуда открывается путь на Херсон и Новую Каховку — это сухопутные дороги. Их защищают противотанковыми минами, однако это невозможно сделать, пока дорогами пользуются гражданские — как и было на границе с Крымом.

На Чонгарском перешейке есть два автомобильных и один железнодорожный мост. Кроме них, готовыми к подрыву были мост в Геническе и еще 4 дамбы вдоль границы с полуостровом, пишет УП.



Единственные мосты, препятствия с которых со временем таки сняли после 2014 года — это мосты, расположенные дальше вглубь материка, на Северо-Крымском и Каховском магистральном каналах. «Их разминировали еще до 2018 года из-за того, что уменьшалось количество военных на юге, и некому было эти мосты удерживать», — говорится в расследовании.

«Со временем количество войск уменьшалось, потому что они необходимы были в зоне АТО, — объясняет генерал-майор Андрей Соколов, который во время полномасштабного вторжения командовал управлением войск Юг. — Оставить заминированный мост на мирной территории без присмотра нельзя».



Кроме минирования мостов, украинские военные подготовили пять минных полей — в местах, где могла двигаться техника. Военные, с которыми общались журналисты УП, до сих пор могут по памяти обозначить на карте эти поля, говорится в материале.

«Стоит учитывать, что все эти препятствия делались на территории, которая до большой войны не имела никакого особого статуса, она значилась мирной. А потому защитники не могли заминировать огороды или поля аграриев так плотно, как это делается теперь, во время большой войны», — отмечают авторы расследования.

Однако с мостов на перешейках мины никто не убирал, отмечают все военные, с которыми общалась УП для реконструкции картины событий.

Сами же минирования фиксировали в официальных формулярах подразделений, которые несли службу рядом с врагом, оккупировавшим Крым — и в них нет никаких данных о разминировании, как нет и свидетельств о таких распоряжениях.

Все устройства и электросети проверяли дважды в месяц. В первую и третью неделю месяца саперы ездили на херсонское направление, во вторую и четвертую — на мелитопольское, пишет УП. «Кроме того, был журнал проверок. О нем почему-то молчат. Он сохранился», — вспоминает руководитель профильного подразделения в командовании Объединенных сил.

Этот журнал вел 808-й отдельный полк поддержки, выяснили журналисты УП: в нем фиксировали даты проверок и фамилии и подписи людей, которые их проводили.

«Если бы они увидели какие-то неисправности, это тоже должны были зафиксировать в журнале. По словам саперов, которые его вели, таких случаев не было. Копию этого журнала, по данным УП, передали официальному следствию еще в 2022 году», — говорится в расследовании.

В феврале 2021 года, за год до вторжения РФ, из-за подрыва военных ВСУ на мине в Донецкой области была проведена большая проверка всех взрывных заграждений. И хотя распоряжение касалось зоны ООС, войска на юге, как пишет УП, тоже «по собственной инициативе решили провести проверку». На тот момент после зимы, снегов и затоплений все мины проверяли особенно тщательно — ничего ли не отсырело, не вышло из строя. Кроме того, была добавлена еще одна группа противотанковых мин — 17 штук, а снимать никакие заграждения тогда не стали.



К тому же, осенью 2021 года саперы заменили взрыватели на всех минах. На южном направлении это происходило впервые. «Один раз, но вовремя это было сделано», — заключает собеседник УП среди руководителей саперов.

При этом военные не могут исключить, что данные о расположении минных заграждений стали известны россиянам. «Там были пометки „мины“. Есть местные, которые все равно могут эти отметки увидеть», — цитирует УП один из своих источников.

С апреля 2022 года Государственное бюро расследований расследует резонансное дело о том, почему в начале вторжения РФ россиянам так быстро удалось захватить юг Украины и была ли надлежащей его оборона.

Дело расследуют по части 1-й статьи 111 и части 3-й статьи 425 Уголовного кодекса — государственная измена и халатное отношение к военной службе.

Расследование касается событий первых дней и недель большой войны с РФ, когда после 24 февраля 2022 года российские войска, дислоцированные до этого в Крыму, быстро оказались на материковой части Украины — в частности преодолев Чонгарский перешеек.

