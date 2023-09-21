«На беседу» ходили даже к Залужному. По делу об оккупации юга Украины допросили Наева, Хомчака, Муженко и ряд командиров ВСУ — ВВС 21 сентября, 11:28 Окопы россиян в районе КПП Чонгар (Фото:Benjamin Pittet/Twitter)

По делу о "сдаче юга" - ненадлежащей обороне Херсонской области в начале вторжения РФ — уже допросили более полусотни человек, включая высокопоставленных генералов и представителей командования ВСУ. Следователи приходили на беседу даже к главнокомандующему ВСУ Валерию Залужному, хотя никакого процессуального статуса в деле у него нет.

Об этом со ссылкой на собственные источники сообщает ВВС Украина в своем материале о деталях расследования молниеносного захвата Херсонской области в первые дни полномасштабного вторжения России.

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Соответствующее дело Государственное бюро расследований открыло еще 11 апреля 2022 года. В марте 2023 года ГБР в ответ на запрос ВВС Украина сообщило, что дело расследуется по части 1-й статьи 111 и части 3-й статьи 425 Уголовного кодекса — государственная измена и халатное отношение к военной службе.

По данным ВВС, подозрение в этом деле еще никому не объявлено, однако это может произойти уже в ближайшее время, предполагает издание. Согласно информации источников ВВС, следователи уже допросили целый список генералов и представителей военного командования Украины. Среди них:

командующий Объединенными силами ВСУ Сергей Наев;

бывшие командующие группировки войск Юг, в частности генералы Андрей Ковальчук и Андрей Соколов, а также командиры других военных формирований, входящих в состав этой группировки;

генерал, экс-начальник Генштаба Виктор Муженко, который утром 24 февраля 2022 года присоединился к высшему военному командованию и помогал принимать решения в штабе;



бывший начальник Генштаба ВСУ генерал Руслан Хомчак;

бывшие руководители Херсонской области, в том числе экс-глава Херсонской областной военной администрации Геннадий Лагута, о смерти которого в Киеве стало известно 16 сентября;

экс-командир 59-й отдельной мотопехотной бригады, которая обороняла юг Украины, полковник Александр Виноградов.

Кроме того, несколько источников ВВС утверждают, что в рамках расследования этого дела «следователи приходили на беседу к Валерию Залужному». Процессуального статуса по этому делу главнокомандующий ВСУ еще не имеет, как не было и официального вызова его на допрос.

«Но не исключено, что такой статус появится со временем. Учитывая такое возможное развитие событий, в узких политических кругах дело об оккупации юга уже называют „делом Залужного“», — пишет ВВС.

Издание также добавляет, что Валерия Залужного вызвали и депутаты Рады — на заседание профильного комитета по вопросу обороны юга Украины. Участники этой встречи рассказали ВВС, что генерал призвал направить все усилия на войну и приближение победы, поскольку в истории с оккупацией юга «правда будет у каждого своя».

В ГБР отказались официально предоставить информацию о том, фигурирует ли Залужный в расследовании. Так же отказались комментировать этот вопрос и в СБУ, представители которой участвуют в совместной следственной группе в этом производстве.

В то же время Украинской правде в ГБР заявили, что сейчас следователи по делу проводят военные и взрывотехнические экспертизы. Также УП подтвердили, что в качестве свидетелей допрошено командование управления войск Юг и командиры подразделений.

По словам собеседников УП в правоохранительных органах, оснований говорить о разминировании в материалах дела нет, а главными фигурантами производства могут быть командующий Объединенных сил генерал-лейтенант Сергей Наев и экс-командующий управления войск Юг Андрей Соколов. Одного из важных свидетелей — военного Ивана Сестриватовского, который должен был взорвать мосты на Чонгаре, — ГБР допросило лишь после его интервью УП.

Всего по делу, по данным ВВС, показания дали более полусотни человек. При этом ни бывший начальник ГУ СБУ в Крыму Олег Кулинич, ни другие сотрудники СБУ в деле не фигурируют — по нему проходят исключительно военные ВСУ.

Расследование касается событий первых дней и недель большой войны с РФ, когда после 24 февраля 2022 года российские войска, дислоцированные до этого в Крыму, быстро оказались на материковой части Украины — в частности преодолев Чонгарский перешеек. К полудню они проехали вглубь Украины более 200 километров и уже были у Антоновского моста на подходе к Херсону. А через несколько дней захватили территорию, превосходящую по площади Швейцарию, напоминает ВВС.