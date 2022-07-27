Председатель фонда Повернись живим о закупке вооружения: В ближайшие недели мы вас удивим еще больше

27 июля, 23:52
Тарас Чмут (Фото:Maks Levin via Facebook)

Тарас Чмут (Фото:Maks Levin via Facebook)

Глава фонда Повернись живим Тарас Чмут заявил, что беспилотный авиационный комплекс Bayraktar TB2 стоимостью 16,5 млн долларов был закуплен еще в мае. Он уже месяц служит на фронте.

Об этом он сказал в эфире Фронтовой поплави.

Как отмечалось, это первый подобный проект в истории украинской благотворительности.

В Украине было три таких комплекса и фонд приобрел четвертый.

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Чмут добавил, что Повернись живим воспринимают как полноценного партнера.

«Более того, я надеюсь, что в ближайшие недели мы вас удивим еще больше», – добавил глава фонда.

В фонде ранее напомнили, что в марте 2022 года получили разрешение на импорт товаров военного назначения, что позволило выйти на новый уровень закупок для украинской армии. Представители Повернись живим поблагодарили турецкую компанию Baykar и всех, кто поддерживает фонд.

Редактор: Дарья Харченко

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Теги:   Вооруженные Силы Украины (ВСУ) Военная помощь Война в Украине Вернись живым Bayraktar TB2 Война России против Украины

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