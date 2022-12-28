Члены ООН должны подумать о создании трибунала по России — комиссар по правам человека 28 декабря, 19:28 Фолькер Тюрк (Фото:Heikki Saukkomaa/Lehtikuva/via REUTERS)

Верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк призвал начать судебные преследования преступлений, совершенных в ходе войны России против Украины.

В интервью агентству epd он заявил, что преступники не должны уйти от наказания, сообщает DW.

Однако, по его оценкам, на данном этапе создается впечатление, что большинству удастся избежать наказания. Если их не смогут привлечь к ответственности в Украине или России, тогда страны-члены ООН должны принять решение о создании международного трибунала, убежден верховный комиссар.

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Он также отметил, что судебные разбирательства могут начать и отдельные страны. Он напомнил, что в 2021 году высший земельный суд в немецком Кобленце приговорил гражданина Сирии к лишению свободы за содействие преступлениям против человечности в Сирии.

Тюрк при этом не считает реалистичным привлечение российского диктатора Владимира Путина к ответственности.

«Не хочу спекулировать, но что-то подобное кажется мне сейчас нереалистичным», — сказал комиссар, добавив, что сейчас это сложно как с политической, так и с юридической точек зрения.

Тюрк напомнил, что сейчас правоохранительные органы Украины расследуют около 40 000 военных преступлений. Управление ООН по правам человека еще в 2014 году после оккупации Россией украинского Крыма и начала боев на востоке Украины направило следователей в Украину. Отчеты по итогам их работы подготовлены, сообщил комиссар ООН.

«Совсем недавно они задокументировали убийство 441 мирного жителя в трех регионах в первые месяцы полномасштабного вторжения в 2022 году. Речь идет о 341 мужчине, 72 женщинах, 20 мальчиках и восьми девочках», — уточнил Тюрк.

Он также сказал, что сейчас представители ООН регистрируют новые случаи в населенных пунктах Харьковской и Херсонской областей, отвоеванных украинскими военными. По его словам, российские оккупанты, вероятно, убивали мирных жителей во временных центрах содержания под стражей, а также после проверок безопасности.

«Еще одна комиссия Совета ООН по правам человека и Международного уголовного суда (МУС) ведет расследование в Украине», — напомнил Тюрк.

4 декабря издание The Guardian сообщало, что в штаб-квартире ООН подготовлен проект резолюции о создании международного трибунала для привлечения лидеров России к ответственности за преступления агрессии против Украины.

