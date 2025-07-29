Мексиканские спецслужбы предупредили украинских коллег, что некоторые волонтеры могли завербоваться в Силы обороны не из-за идеологических убеждений, а чтобы овладеть дронами и затем передать эти знания картелям, сообщает французское издание Intelligence Online.

Отмечается, что центр национальной разведки Мексики (CNI) в начале лета передал Службе безопасности Украины конфиденциальную записку, в которой говорилось о таких добровольцах.

В записке говорилось, что часть добровольцев вступила в Международный легион Главного управления разведки Минобороны Украины, чтобы получить навыки управления FPV-дронами, пишет издание.

В ответ СБУ вместе с ГУР начали расследование, которое охватывало также колумбийских добровольцев, в частности, из секретного подразделения Tactical Group Ethos. Отмечается, что волонтеры намеревались попасть на обучение с FPV-дронов и после этого передать полученные знания транснациональным преступным организациям.

Intelligence Online пишет, что некоторые добровольцы очень хотели научиться пилотировать дроны и пренебрегали другими формами подготовки. В частности, одним из таких был мексиканский доброволец Aguila-7, который присоединился к легиону в марте 2024 года под фальшивой личностью сальвадорца. Он прошел полный курс обучения во Львове, где преподаватели обратили внимание на его высокий уровень подготовки — он свободно работал с аналоговыми передатчиками, замечал тепловые «слепые зоны» и имел знания о радиоэлектронных контрмероприятиях, добавляет издание.

Согласно дальнейшему расследованию, Aguila-7 вероятно был связан с мексиканским спецподразделением GAFE, часть бойцов которого позже перешла на сторону преступности, основав картель Лос-Сетас.

Также в расследовании упоминается, что через Международный легион прошли по меньшей мере трое бывших боевиков FARC, которые использовали поддельные панамские и венесуэльские документы. Их могли переправить через границу с помощью компаний, связанных с наркокартелями, которые финансируют легализацию и прокладывают маршруты через Словакию или Молдову, пишет Intelligence Online.

Отмечается, что техническое подразделение СБУ, подчиненное главному управлению контрразведки, ведет дело в отношении подозреваемых добровольцев.

«Мы принимали добровольцев с добрыми намерениями. Но следует признать: Украина стала глобальной платформой для распространения тактики FPV. Некоторые приезжают сюда, чтобы научиться убивать с помощью дрона стоимостью 400 долларов, а затем продают эти знания тому, кто больше заплатит», — цитирует издание одного из руководителей СБУ.