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Член Наблюдательного совета НОТУ пригрозил судом, если не состоится открытое переголосование по увольнению Аласании

Сегодня, 20:16
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Скриншот Радио НВ

Большинство членов НОТУ ещё не отреагировали

Член Наблюдательного совета Национальной общественной телерадиокомпании Украины Евгений Глибовицкий предложил отменить решение о прекращении контракта с Зурабом Аласанией и проголосовать еще раз - открыто.

Об этом сообщает Громадське.

 "Большинство членов (Наблюдательного совета НОТУ- ред.) еще не отреагировали. Я так понимаю, что скорее всего основная реакция уже будет в понедельник-вторник. Поэтому я для себя определил, что это критические даты, чтобы понять, каким образом мы двигаемся", - сказал Глибовицкий.

Он заявил, что подаст в суд, если Наблюдательный совет не согласится отменить предыдущее решение и провести открытое голосование.

По его словам, во время голосования были серьезные процедурные нарушения.

31 января Наблюдательный совет НОТУ досрочно разорвал контракт с председателем правления Зурабом Аласанией.

В обнародованном самым Аласанией отрывке проекта соответствующего решения Наблюдательного совета было отмечено, что его отстранение от должности связано с недостаточным освещением ряда общественно значимых тем.

Такими назвали, в частности, Крестный ход за поместную церковь, который проходил 28 июля, и заседание Генеральной ассамблеи ООН от 26 сентября.

В ответ на это председатель Наблюдательного совета НОТУ Татьяна Лебедева заявила, что освобождение руководителя UA:Перший не связано с не освещением каналом мероприятий с участием первых лиц государства.

В Администрации президента также отреагировали на увольнение председателя НОТУ: там заявили, что Петр Порошенко всегда поддерживал и будет поддерживать Общественное вещание.

Зураб Аласания был избран новым председателем правления ОАО Национальная общественная телерадиокомпания Украины 10 апреля 2017 года. Контракт с ним был подписан сроком на четыре года, с правом на повторное назначение на основании конкурса.

НОТУ сформирована на базе Национальной телекомпании Украины, радиокомпании Украины, Государственной телерадиокомпании Крым, Криворожской государственной региональной телерадиокомпании Криворожье и ряда других телерадиокомпаний.

В эфире Радио НВ Зураб Аласания заявил, что высокие рейтинги не является задачей общественного вещания.

Теги:   Радио Нацсовет Украины по вопросам телевидения и радиовещания Зураб Аласания

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