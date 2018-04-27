Чистый воздух и водоемы. Как за 10 лет должна измениться экологическая политика Украины

В Украине обещают чистый воздух, реки и озера, раздельный сбор отходов, ветровые и солнечные электростанции, больше лесов и защищенных природных участков. Для этого чиновникам нужно более 10 лет. Каких показателей в экологии Украины должна достичь к 2030 году - в сюжете Радио НВ.

Вчера Кабмин утвердил законопроект по Стратегии государственной экологической политики до 2030 года, документ будет передан в парламент на голосование. Выполнение стратегии до 2030 года будут определять по 30 показателям, которые задокументированы, рассказал НВ министр экологии и природных ресурсов Остап Семерак. Ответственность за выполнение также возлагается на энергетический комплекс, ведь 65% выбросов парниковых газов, которые и приводят изменение климата - это продукт деятельности энергетики.

Количество выбросов парниковых газов уменьшится на 60%, отходы от стационарных источников загрязнения - на 15% по сравнению с 2015 годом. В Украине каждая десятая машина до 2030 года будет электромобилем. Доля энергии от солнечных и ветровых станций составит почти 20% от всего объема потребления. Затраты на электроэнергию укоротят вдвое.

В Украине будут подвергаться захоронению лишь треть отходов, частьбудет отправляться на переработку. Втрое уменьшат количество выбросов в реки и моря. В Украине намерены увеличить покрытие лесами всей площади государства на 1,5%. В селах обеспечат систему канализации 80% населения. Это в 40 раз больше, чем сейчас.

В Украине ежегодно сбрасывается около 5 млрд кубических метров стоков прямо в поверхностные водные объекты

Цель достичь уменьшения выбросов парниковых газов на 60% по сравнению с 1990 годом годом выглядит абсолютно реальной. Сейчас этот показатель на уровне почти 70%, сообщила Радио НВ начальник отдела по вопросам изменения климата Национального экологического центра Ирина Ставчук. Украина обязана в соответствии с Парижским климатическим соглашением пересматривать эти цифры. В 2020 году государство должно подать новые показатели, к которым будет стремиться. Эксперт также отметила, что задержать наступление глобального потепления в безопасных пределах можно, если к 2050 году отказаться от ископаемого топлива и полностью перейти на возобновляемые источники энергии всем миром. Доля таких источников энергии в Украине является недостаточной для этого - 20% от всего объема потребления.

"Мы не выполняем запланированное к 2020 году. У нас есть политика развития возобновляемых источников энергии, но условия для инвесторов постоянно меняются. Сектор развивается, но медленно", - отметила эколог.

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Сейчас в Украине перерабатывается менее 10% бытовых отходов, рассказала НВ эксперт по вопросам адаптации законодательства к законодательству ЕС международной благотворительной организации Экология-Право-Человек Татьяна Тевкун. По ее словам, на имплементацию двух директив по отходам Украине необходимо 4 млрд евро.

В Украине каждый десятая машина до 2030 года будет электромобилем

Чтобы к 2030 году перерабатывать 65% всех отходов Украины, нужно принять закон, например, по переработке упаковки производителями и утилизации впоследствии их продукции, в том числе и батареек, электронных приборов.

"Я произвожу продукцию, которая может повредить окружающей среде. Я должна позаботиться, чтобы это сырье было безопасно обработано и не производило отходов и проблем. Часть этих средств будет закладываться в цену продукции", - пояснила Тевкун.

В Украине ежегодно сбрасывается около 5 млрд кубических метров стоков прямо в поверхностные водные объекты, неочищенных сточных вод - около 1 миллиарда кубических метров, что существенно ухудшает качество воды.