ООН назвала новые данные о гибели гражданских от российских захватчиков
Реальные цифры значительно выше — ООН (Фото:REUTERS/Zohra Bensemra)
Управление Верховного комиссара ООН по правам человека обнародовало данные о жертвах и пострадавших от полномасштабного вторжения России, начиная с 24 февраля 2022 года.
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Как сообщает Радио Свобода, задокументировано 3 573 смертей и 3 816 раненых гражданских по сравнению с 3 541 и 3 785 согласно данным 11 мая.
Так, в Донецкой и Луганской областях погибли 1 919 гражданских, из которых 1 802 — на территории, которая контролируется Украиной.
Вместе с тем, ООН допускает, что реальные цифры значительно выше, поскольку «получение информации из некоторых мест, где продолжаются интенсивные боевые действия, происходит с задержкой, и много сообщений с мест, откуда поступает информация о потерях среди гражданского населения, все еще нуждаются в подтверждении».
Речь, например, идет о Мариуполе в Донецкой области, Изюме Харьковской области и Попасной Лугансой области, где сообщается о многочисленных случаях гибели или ранения гражданских лиц.
11 мая Генсекретарь ООН Антониу Гутерреш заявил, что мирные переговоры Украины и России в ближайшем будущем, по его мнению, маловероятны.
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