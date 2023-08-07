Число жертв в результате удара по Покровску увеличилось до пяти, погиб замглавы ГСЧС в Донецкой области — МВД 7 августа, 21:32 Во время повторного обстрела погиб заместитель начальника Главного управления ГСЧС в Донецкой области (Фото:Павло Кириленко/Telegram)

В результате российского удара по жилому дому в Покровске погибли пять человек и еще 18 получили ранения. Среди погибших — заместитель начальника Главного управления ГСЧС в Донецкой области.

Об этом сообщил глава МВД Игорь Клименко в Telegram.

«5 погибших и 18 раненых — последствия двух ударов по жилому дому Покровска», — говорится в сообщении.

Клименко сообщил, что по состоянию на 21:20 в результате первого прилета погибли четыре человека и пострадали три гражданских лица.

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«Во время повторного обстрела погиб заместитель начальника Главного управления ГСЧС в Донецкой области. Еще 4 спасателя, 8 полицейских и 3 гражданских травмированы. Наши герои первыми прибыли на место обстрела помогать людям», — добавил он.

Поисково-спасательные работы продолжаются.

Российские оккупанты в понедельник, 7 августа, нанесли два ракетных удара по Покровску Донецкой области и частично разрушили жилой многоэтажный дом.

