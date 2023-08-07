Число жертв в результате удара по Покровску увеличилось до пяти, погиб замглавы ГСЧС в Донецкой области — МВД

7 августа, 21:32
Поделиться:
Во время повторного обстрела погиб заместитель начальника Главного управления ГСЧС в Донецкой области (Фото:Павло Кириленко/Telegram)

Во время повторного обстрела погиб заместитель начальника Главного управления ГСЧС в Донецкой области (Фото:Павло Кириленко/Telegram)

В результате российского удара по жилому дому в Покровске погибли пять человек и еще 18 получили ранения. Среди погибших — заместитель начальника Главного управления ГСЧС в Донецкой области.

Об этом сообщил глава МВД Игорь Клименко в Telegram.

«5 погибших и 18 раненых — последствия двух ударов по жилому дому Покровска», — говорится в сообщении.

Клименко сообщил, что по состоянию на 21:20 в результате первого прилета погибли четыре человека и пострадали три гражданских лица.

Видео дня

Читайте также:

Украинец Ярослав Чех участвует в программе GoCamp (Фото:GoGlobal) Продать дом, чтобы прилететь в Покровск. Истории зарубежных и украинских волонтеров, которые покинули родные страны для помощи другим

«Во время повторного обстрела погиб заместитель начальника Главного управления ГСЧС в Донецкой области. Еще 4 спасателя, 8 полицейских и 3 гражданских травмированы. Наши герои первыми прибыли на место обстрела помогать людям», — добавил он.

Поисково-спасательные работы продолжаются.

Российские оккупанты в понедельник, 7 августа, нанесли два ракетных удара по Покровску Донецкой области и частично разрушили жилой многоэтажный дом.

Редактор: Елизавета Кумбер

Теги:   Донецкая область ГСЧС Покровск

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
poster
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала NV

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо NV
X