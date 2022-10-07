Число жертв удара РФ по Запорожью выросло до 14 человек 7 октября, 21:33 Последствия ракетного удара по Запорожью (Фото:ГСЧС)

Жертвами российского удара по Запорожью стали 14 человек, сообщил секретарь Запорожского горсовета Анатолий Куртев в Telegram.

«Неутешительные известия продолжают поступать к нам с разбора завалов домов, пострадавших от вчерашней атаки. К настоящему времени количество погибших увеличилось уже до четырнадцати», — написал Куртев.

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Он добавил, что ночью россияне совершили новую атаку дронами из-за чего пострадали инфраструктурные объекты. А утром россияне выпустили свои ракеты по жилому кварталу.

«Одна из ракет упала прямо возле многоэтажного дома и повредила окна и балконы», — пишет он.

Утром 6 октября РФ выпустила по Запорожью семь ракет. В результате утренней атаки были разрушены жилые дома.