Число жертв теракта в Керчи выросло до 19 человек

Количество погибших в результате теракта в политехническом колледже в оккупированной Керчи возросло до 19 человек.
Об этом со ссылкой на директора Центра медицины катастроф и скорой помощи Сергея Астанкина передает Интерфакс.
Кроме того, еще около 50 человек были госпитализированы с ранениями.
Ранее сообщалось, что в колледже в оккупированной Керчи прогремел взрыв.
Смотрите также
По словам очевидцев, взрыв произошел в помещении столовой.
В свою очередь российские силовики заявили, что в колледже сработало взрывное устройство.
Позже в СК РФ заявили, что предполагаемым террористом оказался 18-летний студент этого же колледжа Владислав Росляков. После нападения он покончил с собой. Его мотивы пока не известны.
Украина 2020. Экономика
Не пропустите! Уже завтра, 18 октября, состоится лекция НВ «Экономика 2020». Новый курс или старые реформы? Приватизация или откаты? Доллар по 8 или 50? Рост или дефолт? Спикеры: Андрей Коболев, Виктор Пинзеник, Оксана Маркарова, Ольга Гуцал.Попасть на лекцию
Комментарии
Правила комментирования