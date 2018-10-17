17 октября 2018, среда

Число жертв теракта в Керчи выросло до 19 человек

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Еще около 50 человек получили ранения
Скриншот

Еще около 50 человек получили ранения

Количество погибших в результате теракта в политехническом колледже в оккупированной Керчи возросло до 19 человек.

Об этом со ссылкой на директора Центра медицины катастроф и скорой помощи Сергея Астанкина передает Интерфакс.

Кроме того, еще около 50 человек были госпитализированы с ранениями.

Ранее сообщалось, что в колледже в оккупированной Керчи прогремел взрыв.

По словам очевидцев, взрыв произошел в помещении столовой.

В свою очередь российские силовики заявили, что в колледже сработало взрывное устройство.

Позже в СК РФ заявили, что предполагаемым террористом оказался 18-летний студент этого же колледжа Владислав Росляков. После нападения он покончил с собой. Его мотивы пока не известны.

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