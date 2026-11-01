Среди пострадавших от мин и взрывоопасных предметов — пенсионеры, фермеры, водители, школьники, работники критически важной инфраструктуры, сообщили в Минобороны Украины (Фото: REUTERS/Sofiia Gatilova)

В Украине с начала полномасштабного военного вторжения РФ от мин и других взрывоопасных предметов пострадали 1757 человек — из них 510 погибли, а еще 1247 получили травмы.

Об этом сообщили 31 октября в Минобороны Украины. Всего ведомство подтвердило 1256 таких инцидентов.

«Серед постраждалих — пенсіонери, фермери, водії, школярі, працівники критичної інфраструктури та фахівці з розмінування», — повідомили у відомстві. Загалом у Міноборони верифікували 1256 таких інцидентів. Внаслідок них загинули 26 дітей, ще 145 були поранені.

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Дані представили під час заходу, присвяченого впровадженню міжнародного стандарту допомоги постраждалим від вибухонебезпечних предметів. Він передбачає доступ до медичних послуг, реабілітації, психологічної та психосоціальної підтримки, фінансової й освітньої допомоги, резюмували в Міноборони.

16 октября из отчета Мониторинговой миссии ООН по правам человека в Украине (ММПЛУ) стало известно, что сентябре 2026 года в Украине погибли по меньшей мере 328 мирных жителей, еще 2105 человек получили ранения. Это самое большое число жертв среди гражданского населения за сентябрь с начала полномасштабного вторжения России — на 85% больше, чем в сентябре 2025 года.

Основной причиной гибели и ранений гражданских лиц в сентябре стали удары ракетами и дальнобойными беспилотниками, говорится в отчете. На них пришлось 53% всех жертв: 165 погибших и 1119 раненых. На втором месте — атаки беспилотников малой дальности, в результате которых погибли 87 человек и 475 получили ранения. Это 23% от общего числа гражданских жертв за месяц, подытожили в ММПЛУ.