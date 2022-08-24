Почти 100%. Число сторонников независимости в Украине возросло до рекордного уровня 24 августа, 12:48 Число сторонников независимости в Украине достигло почти 100% (Фото:Пресслужба президента України)

Число сторонников независимости в Украине достигло почти 100%. Это рекордные показатели за всю историю опросов.

Соответствующие данные опубликовала группа Рейтинг за 17−18 августа 2022 года.

97% украинцев на вопрос, если бы сегодня стоял выбор поддержать провозглашение независимости Украины, ответили, что поддержали бы такую идею.

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Раньше сторонников «самостоятельности» Украины было чуть больше 80%, а в 2012 году вообще чуть больше 60%.

Абсолютное большинство опрошенных идентифицирует себя как граждан Украины ( 94%). Почти столько же — жителем своего региона. «Советским человеком» отождествляют себя почти 10%, а более 80% - нет.

На вопрос о том, какими тремя словами украинцы описывают будущую Украину, большинство называли слово «свободная». Вторым признаком было «независимая». Третьей — «богатая».

24 августа 2022 Украина отмечает 31-й День Независимости и одновременно отстаивает собственную независимость в войне против России.

Аудитория: население Украины в возрасте от 18 лет и старше во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса, а также территорий, где на момент опроса отсутствует украинская мобильная связь. Результаты взвешены с использованием актуальных данных Государственной службы статистики Украины. Выборка репрезентативна по возрасту, полу и типу поселения. Выборочная совокупность: 1000 респондентов. Метод опроса: телефонное интервью с использованием компьютера. На основе случайной подборки мобильных телефонных номеров. Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95: не более 3,1%. Сроки проведения: 17−18 августа 2022

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