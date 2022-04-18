Ракетные удары по Львову: Число погибших увеличилось до семи человек
Ракета (Фото:Воздушное командование Восток)
В понедельник, 18 апреля, около 8:30, российские войска ударили по Львову четырьмя крылатыми ракетами воздушного базирования. Число погибших по состоянию на 12:30 составило семь человек, известно об 11 пострадавших, включая ребенка.
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Об этом сообщил глава Львовской областной военной (государственной) администрации Максим Козицкий.
По предварительным данным, ракеты были выпущены из Каспийского региона.
Отмечается, что трое пострадавших находятся в тяжелом состоянии. У ребенка незначительные повреждения. Данные о погибших и пострадавших могут меняться, отметил Козицкий.
«Три ракеты ударили по объекту военной инфраструктуры. Одна — по шиномонтажу. Первый объект — это неиспользуемые склады. В результате попаданий произошли пожары. На обоих объектах их уже полностью потушили. Подразделения ГСЧС разбирают завалы. Оба объекта разрушены полностью. Вокруг мест попадания повреждены окна в домах и транспортные средства», — отметил глава ОВА.
Он также поблагодарил силы ПВО ЗСУ за работу.
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