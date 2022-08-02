С начала полномасштабной войны. Число пересечений границы Украины превысило отметку в 10 миллионов — ООН

2 августа, 13:45
Украинские беженцы ждут поезд в Польше (Фото:REUTERS/Darrin Zammit Lupi)

Украинские беженцы ждут поезд в Польше (Фото:REUTERS/Darrin Zammit Lupi)

Во вторник, 2 августа, Агентство ООН по делам беженцев сообщило, что число пересечений границы с Украиной впервые превысило 10 миллионов с момента полномасштабного вторжения России.

Об этом сообщает Reuters.

По данным агентства, с 24 февраля было зарегистрировано 10 107 957 пересечений границы с Украиной.

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По данным Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев, по состоянию на пятницу, 26 июля с начала войны России против Украины более 6,1 млн украинских граждан были зарегистрированы в Европе как беженцы.

Видео дня
https://www.youtube.com/watch?v=TjTTaB8i9GE&t=2s
Редактор: Дарья Колесниченко

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Теги:   Беженцы Граница ООН Война России против Украины

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