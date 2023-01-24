Оккупанты уменьшили количество атак на Белогоровку — глава Луганской ОВА

24 января, 12:00
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Количество атак РФ на Белогоровку уменьшилось, сообщил Гайдай (Фото:Командование Десантно-штурмовых войск Вооруженных сил Украины)

Количество атак РФ на Белогоровку уменьшилось, сообщил Гайдай (Фото:Командование Десантно-штурмовых войск Вооруженных сил Украины)

Российские оккупационные войска уменьшили количество атак на поселок Белогоровка в Луганской области.

Об этом в эфире телемарафона сообщил глава Лугаснкой ОВА Сергей Гайдай.

По его словам, на этом направлении оккупанты ждут обновления резервов.

«Надеюсь, что уменьшение количества атак в сторону Белогоровки является результатом того, что враг бросил все свое пушечное мясо на захват Соледара, и сейчас им нужно получить определенные резервы», — сказал Гайдай.

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Он также отметил, что обстрелы Белогоровки продолжаются.

Накануне Гайдай показал, как выглядит захваченная Попасная. Оккупанты во время штурма полностью разрушили город, а местные коллаборанты решили его не восстанавливать.

https://www.youtube.com/watch?v=M5s4BxxvDTs
Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

Теги:   Луганская область Сергей Гайдай Война России против Украины

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