Могут атаковать Николаев. Путин перебрасывает тысячи военных на юг Украины, доведя численность войск РФ там до 25 тысяч — Times

6 августа, 18:51
Повреденное обстрелом российских оккупационых войск здание в Николаеве (Фото:Press service of the State Emergency Service of Ukraine/Handout via REUTERS)

Повреденное обстрелом российских оккупационых войск здание в Николаеве (Фото:Press service of the State Emergency Service of Ukraine/Handout via REUTERS)

За последнее время российский диктатор Владимир Путин перебросил из Донбасса и Крыма девять российских боевых групп численностью от 500 до 800 человек в каждой на юг Украины, доведя численность российских войск там до 25 тысяч, сообщает британское издание The Times со ссылкой на украинскую разведку.

При этом более 10 тысяч российских солдат сейчас находятся на западном берегу Днепра, отделенные от линий снабжения рекой шириной до 1 км и тремя мостами, два из которых выведены из строя ракетами HIMARS.

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Причиной подкрепления российской группировки на юге стала медленная деоккупация украинских территорий. В частности, как пишет издание, к юго-востоку от Николаева украинским военным удалось сместить линию фронта на полтора километра.

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По словам советника главы Офиса президента Алексея Арестовича, ядро ​​людей, переброшенных с Донбасса, составляют российские воздушно-десантные войска, и есть признаки того, что россияне планируют собственное наступление, чтобы окружить город Николаев с северо-запада, пишет Times.

Захват Николаева необходим Путину, чтобы ракеты HIMARS не могли больше поражать мосты в Херсонской области. Кроме того, если целью Путина остается взять Одессу, его людям нужно будет форсировать Южный Буг, а единственный реальный вариант — мост в Николаеве.

6 августа СМИ сообщили, что в Николаеве прогремели взрывы во время воздушной тревоги.

В этот же день оккупационные войска совершили артиллерийский обстрел пгт Березнеговатое, в результате чего погибла женщина и еще пять человек были ранены.

Глава Николаевской ОВА Виталий Ким считает, что российским войскам в ближайшие месяцы не удастся захватить Николаев.

Днем в пятницу, 5 августа, войска РФ обстреляли Николаев. Ким сообщил, что в результате обстрела есть погибшие и более 10 раненых. Позже глава Николаевского областного совета Анна Замазеева сообщила о 22 раненых.

В Николаеве с 23:00 пятницы, 5 августа, введен комендантский час, который будет действовать до 05:00 понедельника, 8 августа. Это может быть сделано для поиска корректировщиков огня.

Редактор: Анастасия Одинцова

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Теги:   Владимир Путин Николаев Украина-Россия Война в Украине Российско-украинская война Алексей Арестович Война России против Украины

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