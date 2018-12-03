Чиновницу Одесской ОГА приговорили к шести годам тюрьмы

Приморский районный суд Одессы приговорил к шести годам лишения свободы чиновницу местной облгосадминистрации.
Как сообщили в Генеральной прокуратуре Украины, ее признали виновной по ч. 3 ст. 368 (получение взятки) и ч. 2 ст. 369-2 (злоупотребление влиянием) УК Украины.
По данным следствия, занимая должность временно исполняющего обязанности директора Департамента развития инфраструктуры и жилищно-коммунального хозяйства ОГА, она получила от предприятия взятку в размере более миллиона гривен.
За эту сумму чиновница обещала содействие в подписании актов приемки выполненных строительных работ.
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