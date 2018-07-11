Чиновница Одесского горсовета брала с предпринимателей взятки дорогими подарками - СБУ

Чиновница вымогала взятки за торговлю в прибрежной зоне

В Одессе сотрудники Службы безопасности Украины уличили в систематическом взяточничестве руководителя одного из подразделений департамента муниципальной безопасности городского совета.

"Чиновница наладила механизм получения неправомерной выгоды от предпринимателей за согласование разрешительных документов на осуществление торговли в курортных городах на побережье Одессы", - рассказали в спецслужбе.

Как сообщается, оперативники задержали злоумышленницу на рабочем месте при получении взятки в виде ценного подарка стоимостью более 14,5 тысяч гривен за выдачу письма-согласования на въезд автотранспорта в прибрежную зону.

"Открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины (от 8 до 12). Сейчас решается вопрос об объявлении чиновнице о подозрения в совершении преступления", - добавили в СБУ.