Помогает оккупантам восстановить сообщение в РФ. Чиновнику УЗ сообщено о подозрении

15 мая, 15:24
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Работнику УЗ сообщили о подозрении в госизмене (Фото:Управление генпрокурора via Telegram)

Работнику УЗ сообщили о подозрении в госизмене (Фото:Управление генпрокурора via Telegram)

Чиновнику Укрзализныци заочно сообщено о подозрении в госизмене. Мужчина помогает восстановить сообщение между временно оккупированными территориями Донецкой области и Россией.

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Об этом сообщает в Telegram Офис генпрокурора.

По данным следствия, в марте начальник станции Южнодонбасская структурного подразделения Станция Волноваха перешел на сторону государства-агрессора. Согласившись с предложением оккупационных властей РФ, он получил аналогичную должность в структуре псевдоминистерства транспорта «ДНР».

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Отмечено,  что подозреваемый лично контролирует проведение ремонтных работ на территории станции, которая получила повреждения во время боевых действий, с целью скорейшего восстановления железнодорожного сообщения между временно оккупированной территорией Донецкой области и РФ.

"Такие действия направлены на дальнейшую переправку военной техники и личного состава вражеской армии для проведения наступательных действий против Вооруженных Сил Украины", - добавили в Офисе генпрокурора.

Редактор: Виктория Бедрак

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Теги:   Укрзализныця Ж/д сообщение Подозрение Война России против Украины

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