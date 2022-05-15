Помогает оккупантам восстановить сообщение с РФ. Чиновнику УЗ сообщили о подозрении 15 мая, 15:24 Цей матеріал також доступний українською Работнику УЗ сообщили о подозрении в госизмене (Фото:Офис генпрокурора via Telegram)

Чиновнику Укрзализныци заочно сообщили о подозрении в госизмене. Мужчина помогает восстановить сообщение между временно оккупированными территориями Донецкой области и Россией.

Война России против Украины — главные события 15 мая

Об этом сообщает в Telegram Офис генпрокурора.

По данным следствия, в марте начальник станции Южнодонбасская структурного подразделения Станция Волноваха перешел на сторону государства-агрессора. Согласившись с предложением оккупационных властей РФ, он получил аналогичную должность в структуре псевдоминистерства транспорта «ДНР».

Видео дня

Отмечается, что подозреваемый лично контролировал проведение ремонтных работ на территории станции, которая получила повреждения во время боевых действий, с целью скорейшего восстановления железнодорожного сообщения между временно оккупированной территорией Донецкой области и РФ.

«Такие действия направлены на дальнейшую переправку военной техники и личного состава вражеской армии для проведения наступательных действий против Вооруженных Сил Украины», — добавили в Офисе генпрокурора.

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.