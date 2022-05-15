Помогает оккупантам восстановить сообщение с РФ. Чиновнику УЗ сообщили о подозрении
Работнику УЗ сообщили о подозрении в госизмене (Фото:Офис генпрокурора via Telegram)
Чиновнику Укрзализныци заочно сообщили о подозрении в госизмене. Мужчина помогает восстановить сообщение между временно оккупированными территориями Донецкой области и Россией.
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Об этом сообщает в Telegram Офис генпрокурора.
По данным следствия, в марте начальник станции Южнодонбасская структурного подразделения Станция Волноваха перешел на сторону государства-агрессора. Согласившись с предложением оккупационных властей РФ, он получил аналогичную должность в структуре псевдоминистерства транспорта «ДНР».
Отмечается, что подозреваемый лично контролировал проведение ремонтных работ на территории станции, которая получила повреждения во время боевых действий, с целью скорейшего восстановления железнодорожного сообщения между временно оккупированной территорией Донецкой области и РФ.
«Такие действия направлены на дальнейшую переправку военной техники и личного состава вражеской армии для проведения наступательных действий против Вооруженных Сил Украины», — добавили в Офисе генпрокурора.
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