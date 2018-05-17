Чиновники ветеринарной медицины организовали в порту Одессы механизм по вымогательству взяток

В Одессе сотрудники Службы безопасности Украины задержали начальника и двух сотрудников погранично-инспекционного пункта ветеринарной медицины в одном из портов города.

Как сообщается, должностные лица организовали механизм систематического вымогательства взяток от коммерческих структур за выдачу разрешительных документов.

"Оперативники спецслужбы зафиксировали факт вымогательства злоумышленниками $400 от частного предпринимателя за выдачу международных ветеринарных сертификатов", - говорится в сообщении.

Задержали злоумышленников непосредственно при получении взятки прямо на рабочем месте.

Кроме того, до этого правоохранители задокументировали факт получения должностными лицами денег от другого предпринимателя.

Ранее сообщалось, что в Одессе при получении взятки задержали врача-эксперта.