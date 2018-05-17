Чиновники ветеринарной медицины организовали в порту Одессы механизм по вымогательству взяток

0 комментировать
Цей матеріал ви можете прочитати й українською мовою
Коррупционеров задержали прямо на рабочем месте
Фото: СБУ

Коррупционеров задержали прямо на рабочем месте

В Одессе сотрудники Службы безопасности Украины задержали начальника и двух сотрудников погранично-инспекционного пункта ветеринарной медицины в одном из портов города.

Как сообщается, должностные лица организовали механизм систематического вымогательства взяток от коммерческих структур за выдачу разрешительных документов.

"Оперативники спецслужбы зафиксировали факт вымогательства злоумышленниками $400 от частного предпринимателя за выдачу международных ветеринарных сертификатов", - говорится в сообщении.

Задержали злоумышленников непосредственно при получении взятки прямо на рабочем месте.

Кроме того, до этого правоохранители задокументировали факт получения должностными лицами денег от другого предпринимателя.

Ранее сообщалось, что в Одессе при получении взятки задержали врача-эксперта.

Читайте срочные новости и самые интересные истории в Viber и Telegram Нового Времени.

Комментарии

1000

Правила комментирования
Последние     Лучшие
Показать больше комментариев

Последние новости

Все новости

ТОП-3 блога

авторы

Все мнения

Фото

ВИДЕО

Читайте на НВ style

События ТОП-10

опрос

Все опросы
Погода
Погода в Киеве

влажность:

давление:

ветер:

Погода на sinoptik.ua во Львове