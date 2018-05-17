Чиновники ветеринарной медицины организовали в порту Одессы механизм по вымогательству взяток

В Одессе сотрудники Службы безопасности Украины задержали начальника и двух сотрудников погранично-инспекционного пункта ветеринарной медицины в одном из портов города.
Как сообщается, должностные лица организовали механизм систематического вымогательства взяток от коммерческих структур за выдачу разрешительных документов.
"Оперативники спецслужбы зафиксировали факт вымогательства злоумышленниками $400 от частного предпринимателя за выдачу международных ветеринарных сертификатов", - говорится в сообщении.
Задержали злоумышленников непосредственно при получении взятки прямо на рабочем месте.
Кроме того, до этого правоохранители задокументировали факт получения должностными лицами денег от другого предпринимателя.
Ранее сообщалось, что в Одессе при получении взятки задержали врача-эксперта.
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