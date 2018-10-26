Чиновникам Росрыболовства и главе российской делегации запретили въезд в Украину на три года

Главе российской делегаци по вопросам рыболовства в Азовском море Игорю Рулеву, а также двум чиновникам Росрыболовства запретили въезд в Украину на три года.

Об этом сообщил помощник Госпогранслужбы Олег Слободян, пишет Интерфакс-Украина.

"Действительно, вчера во время оформления вылета рейсом на Стамбул в аэропорту Борисполь в соответствии с имеющейся информации пограничники запретили въезд главе этой комиссии Игорю Рулеву и еще двум участникам комиссии из РФ сроком на три года", – уточнил он.

Слободян добавил, что российские чиновники больше не отрицали посещения аннексированного Крыма.

Накануне народный депутат Украины Рефат Чубаров прервал работу украинско-российской комиссии по вопросам рыболовства в Азовском море, которая проходит 23-25 ​​октября в Киеве.

В начале заседания он вызвал полицию с требованием выдворить некоторых членов российской делегации. По его словам, глава делегации, глава Азово-Черноморского территориального управления Федерального агентства по рыболовству Игорь Рулев, и еще трое присутствующих россиян нарушили украинское законодательство, незаконно посетив оккупированный Россией Крым.