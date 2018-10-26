26 октября 2018, пятница

Чиновникам Росрыболовства и главе российской делегации запретили въезд в Украину на три года

0 комментировать
Цей матеріал ви можете прочитати й українською мовою
Пограничники сообщили российским чиновникам о запрете въезда в аэропорту Борисполь
Фото: ГПС

Пограничники сообщили российским чиновникам о запрете въезда в аэропорту Борисполь

Главе российской делегаци по вопросам рыболовства в Азовском море Игорю Рулеву, а также двум чиновникам Росрыболовства запретили въезд в Украину на три года.

Об этом сообщил помощник Госпогранслужбы Олег Слободян, пишет Интерфакс-Украина.

"Действительно, вчера во время оформления вылета рейсом на Стамбул в аэропорту Борисполь в соответствии с имеющейся информации пограничники запретили въезд главе этой комиссии Игорю Рулеву и еще двум участникам комиссии из РФ сроком на три года", – уточнил он.

Слободян добавил, что российские чиновники больше не отрицали посещения аннексированного Крыма.

Накануне народный депутат Украины Рефат Чубаров прервал работу украинско-российской комиссии по вопросам рыболовства в Азовском море, которая проходит 23-25 ​​октября в Киеве.

В начале заседания он вызвал полицию с требованием выдворить некоторых членов российской делегации. По его словам, глава делегации, глава Азово-Черноморского территориального управления Федерального агентства по рыболовству Игорь Рулев, и еще трое присутствующих россиян нарушили украинское законодательство, незаконно посетив оккупированный Россией Крым.

Подпишитесь на журнал НВ по специальной цене

До конца ноября дешевле на 100 грн.
Оформите подписку на журнал на 12 месяцев всего за 559 грн.

Оформить подписку
Ukraine-2020
Читайте срочные новости и самые интересные истории в Viber и Telegram Нового Времени.

Комментарии

1000

Правила комментирования
Последние     Лучшие
Показать больше комментариев

Последние новости

Все новости

ТОП-3 блога

авторы

Все мнения

Фото

ВИДЕО

Читайте на НВ style

События ТОП-10

опрос

Все опросы
Погода
Погода в Киеве

влажность:

давление:

ветер:

Погода на sinoptik.ua во Львове