Чиновникам Росрыболовства и главе российской делегации запретили въезд в Украину на три года

Главе российской делегаци по вопросам рыболовства в Азовском море Игорю Рулеву, а также двум чиновникам Росрыболовства запретили въезд в Украину на три года.
Об этом сообщил помощник Госпогранслужбы Олег Слободян, пишет Интерфакс-Украина.
"Действительно, вчера во время оформления вылета рейсом на Стамбул в аэропорту Борисполь в соответствии с имеющейся информации пограничники запретили въезд главе этой комиссии Игорю Рулеву и еще двум участникам комиссии из РФ сроком на три года", – уточнил он.
Слободян добавил, что российские чиновники больше не отрицали посещения аннексированного Крыма.
Накануне народный депутат Украины Рефат Чубаров прервал работу украинско-российской комиссии по вопросам рыболовства в Азовском море, которая проходит 23-25 октября в Киеве.
В начале заседания он вызвал полицию с требованием выдворить некоторых членов российской делегации. По его словам, глава делегации, глава Азово-Черноморского территориального управления Федерального агентства по рыболовству Игорь Рулев, и еще трое присутствующих россиян нарушили украинское законодательство, незаконно посетив оккупированный Россией Крым.
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