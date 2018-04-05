Чиновникам одесского порта Южный сообщили о подозрении в миллионных хищениях

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Чиновникам порта грозит до 12 лет лишения свободы
Фото: SeafarersJourna

Чиновникам порта грозит до 12 лет лишения свободы

В Одесской области сообщили о подозрении чиновникам государственного предприятия Морской торговый порт Южный.

Как рассказали в Службе безопасности Украины, их уличили в хищении бюджетных денег на объекте критической инфраструктуры.

"Оперативники спецслужбы задокументировали, что в течение 2016-2017 годов злоумышленниками в пользу подставных лиц было незаконно перечислено почти 2,5 млн гривен. По предварительным оценкам, общая сумма нанесенного государственному бюджету ущерба составляет более 5 млн гривен", - говорится в сообщении.

По результатам предварительного расследования, трем чиновникам порта сообщили о подозрении в совершении преступления по ч. 5 ст. 191 Уголовного кодекса Украины (от 7 до 12 лет).

Ранее сообщалось, что в Одесской области разоблачили многомиллионное разворовывание госсредств порта Южный.

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