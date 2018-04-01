Чиновника задержали за попытку подкупить военного прокурора Одесского гарнизона

Председатель сельсовета принес взятку, чтобы прокурор не привлекал к уголовной ответственности его племянника

Правоохранители задержали сельского голову одного из населенных пунктов Запорожской области за попытку вручить заместителю военного прокурора Одесского гарнизона взятку в 5000 долларов за непривлечение к уголовной ответственности племянника.

Об этом сообщает пресс-служба Военной прокуратуры Южного региона Украины.

Сельского голову задержали непосредственно во время передачи оговоренной суммы неправомерной выгоды в порядке ст. 208 УПК Украины.

Решается вопрос о сообщении задержанному о подозрении в совершении уголовного преступления и избрании меры пресечения, проводятся первоочередные следственные действия.

Продолжается досудебное расследование.

Ранее сообщалось, что чиновник миграционной службы Львовской области требовал взятки за ускоренное изготовление загранпаспортов.