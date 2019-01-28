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Аномалия или закономерность

Чиновника Укрзализныци уличили в вымогательстве взятки за предоставление в аренду спецтехники

Вчера, 17:48
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Служба безопасности Украины уличила в вымогательстве заместителя начальника отдела одного из филиалов Укрзализныци.

Об этом рассказали в пресс-службе перевозчика.

Как сообщается, чиновник вымогал взятку за предоставление в аренду спецтехники.

Свою "помощь" он оценил в 250 тысяч гривен. Задержали злоумышленника после получения первой части взятки в размере 17 тысяч.

Сейчас в отношении него начато уголовное производство ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины (от 8 до 12 лет).

Теги:   Коррупция Укрзализныця

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