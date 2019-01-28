Чиновника Укрзализныци уличили в вымогательстве взятки за предоставление в аренду спецтехники
Вчера, 17:48
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Служба
безопасности Украины уличила в вымогательстве заместителя начальника отдела
одного из филиалов Укрзализныци.
Об этом
рассказали в пресс-службе перевозчика.
Как сообщается,
чиновник вымогал взятку за предоставление в аренду спецтехники.
Свою
"помощь" он оценил в 250 тысяч гривен. Задержали злоумышленника после
получения первой части взятки в размере 17 тысяч.
Сейчас в
отношении него начато уголовное производство ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса
Украины (от 8 до 12 лет).