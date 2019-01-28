Чиновника Укрзализныци уличили в вымогательстве взятки за предоставление в аренду спецтехники Вчера, 17:48 121 Цей матеріал також доступний українською

Служба безопасности Украины уличила в вымогательстве заместителя начальника отдела одного из филиалов Укрзализныци.

Об этом рассказали в пресс-службе перевозчика.

Как сообщается, чиновник вымогал взятку за предоставление в аренду спецтехники.

Свою "помощь" он оценил в 250 тысяч гривен. Задержали злоумышленника после получения первой части взятки в размере 17 тысяч.

Сейчас в отношении него начато уголовное производство ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины (от 8 до 12 лет).